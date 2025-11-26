即時中心／高睿鴻報導

不久前公開表態，有意代表民進黨出戰明（2026）年台北市長選舉的吳怡農，近日持續展現旺盛企圖心；今（26）天他再召開記者會，指出自己在幾位潛力人選當中，民調僅落後綠委王世堅，但領先綠委沈伯洋、行政院副院長鄭麗君、前綠營秘書長林右昌。而由於王已多次公開表態無意參選，因此吳怡農有自信，自己就是極佳人選。對此，先前也陸續傳出可能參選的綠委吳思瑤、沈伯洋等人，今早都出面回應了。

吳怡農於記者會上指出，他個人的不分黨派支持度為11.3%，落後王世堅的33%；但也領先沈伯洋8.6%、鄭麗君5.9%、林右昌2.8%。不僅如此，若只考慮「綠營支持者」族群，王世堅的支持度為22.7％、吳怡農則是20.3％，故後者指出，自己對同黨支持者也有號召力，且差距僅2.4個百分點，落在誤差範圍內。

而之前外界盛傳，可能也有機會挑戰台北市長的沈伯洋，早上受訪時僅低調說：「我覺得，只要我們能利用自己的方式，推出最強人選，最終就一定可以說服自己的支持者；至於最後怎麼說服中間選民，那就是另一回事」。他接著坦言道，台北市確實是比較艱困的選區，但其實自己曾在大罷免期間，看到很多「非綠選民」都有出來投票。

沈伯洋說，若審視投票數字，其實大概有「10%至15%的藍白選民投下同意罷免」。因此，縱使吳怡農強調，自己可獲得綠營支持者相挺，但沈仍提醒，能否爭取這些藍白及中間選民，也是重要的事情；而這就有賴於完好的整合，若能辦到，對民進黨來說就不會有太大的問題。

快新聞／真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回

民進黨立委沈伯洋。（圖／民視新聞）

吳思瑤則開玩笑說：「還好我沒被列入民調！因為我已經多次表達沒意願參選，我的戰場在立法院！」。她接著肯定，吳怡農對於選台北市長一事，確實展現強大企圖心與熱情，也必須正面肯定他對於參選投注的用心；無論是很多選舉宣傳、拜訪基層、政策闡述等努力，自己都相當支持。

吳思瑤接著說，其實吳怡農今天公布民調，也是再次他想參選的雄心壯志；他想證明自己在台北市的潛在候選人當中，肯定是具有競爭力的。她續指，吳怡農可能也是想藉由民調，自證一路以來的努力及付出，已經開始獲得市民肯定、並證明自己真的有競爭力；「我想應該是這樣的意涵！透過民調，為自己的努力、能力、跟自己的市政願景，去做背書及推廣，這些也確實是合適的方法」，吳思瑤說。

快新聞／真能扳倒蔣萬安？吳怡農自稱民調只輸王世堅 吳思瑤、沈伯洋這樣回

民進黨立委吳思瑤。（圖／民視新聞）

但接著，吳思瑤也話鋒一轉，提醒道，民進黨選對會辦理徵召作業時，民調只是其中一項參考依據，同時也會有其他多項的考量。她說：「會是一個綜合決定，怡農想要promote、推廣自己當然OK，但還是要尊重選對會、以及黨內同仁的拍板定奪」。

不過，吳思瑤還是再次肯定，吳怡農希望獲勝的決心；「民進黨人未來不管誰會出線，都要像怡農一要，展現出這種非常旺盛的參選意圖！」，她說。

