真自用？他1年申請「3千次食品免查驗」立委憂成豬瘟破口！食藥署開罰了

記者簡浩正／台北報導

立委林淑芬（左）今提到，有民眾去年申請3002批次，365天有294天都申報食品進口免查驗，還稱是「自用」。（圖／翻攝自國會頻道直播）

近日台中市梧棲區養豬場近日爆出非洲豬瘟疫情，禍首指向邊境包裹夾帶肉品，讓外界憂心外，也想到近年頻傳中國走私食品進入台灣，包括中國螺螄粉、辣椒花生等，遭疑有食安疑慮；有立委今（30）日就提到，有民眾去年申請3002批次，365天有294天都申報進口免查驗，還稱是「自用」。對此，食藥署回應前述民眾已被稽查2次並開罰，將針對申請高頻次民眾加強勾稽。

非洲豬瘟議題近日在台灣延燒。根據現行法規，一般食品在6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗。外界質疑此項規定恐成外國疫區肉品或非法產品輸入的破口。

立法院社會福利及衛生環境委員會今日上午邀請衛福部、農業部、財政部關務署等相關部會就「如何精進海外小型包裹夾帶肉品之查緝與防堵，持續強化阻絕疫情於國門，同時優化國內後續對於非洲豬瘟防疫」進行專題報告。

立委林淑芬質詢時表示，有非常多中國產製、不准輸入的螺螄粉、麻辣花生等物在國內流通販售，衍生食安疑慮；認為食藥署108年開放「6公斤及1000美元以下得免申請食品輸入查驗」就是破口。根據審計部的報告，113年有70多萬人申請免查驗，其中第一名的人「一年就申請3002次」，一年365天有294天，天天都申報進口免查驗，

她諷刺的說「天天輸入，還自用咧！」這就是化整為零的手法。質疑恐有不少民眾以自用為名，違規拿去商業販售，流入市面後，衛生單位稽查強度卻微不足道，過去兩年稽查2萬餘次，只在夜市、店家等實體通路查到71件、網路更只查到1件違規。

對此，衛福部長石崇良表示，確實是有一些國人自用的需求，食藥署才給一定的放寬，邊境輸入的相關郵包還是會被抽驗。對於申請免查驗的部分，會定義出高頻次的次數，並研議建置勾稽系統，一個月內會重新檢討漏洞，且該提出的修法會在年底前提出。

食藥署長姜至剛則說，該項規定原本是給民眾出國旅遊的小確幸，跟個人自用的方便，雖然食藥署曾在109年預告要加嚴，但收到197個意見全部反對，只有1個贊成，所以當初才暫緩修改。不過，食藥署會針對高頻次申請的民眾加強勾稽。

食藥署補充表示，針對立委揭露的民眾個案，食藥署與台中市衛生局已在今年9月10日及18日二次登門稽查，其中一次的確現場發現有相關大量產品，因此開罰3萬元。

