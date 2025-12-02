真英雄無誤！下班救護員衝破烈焰 徒手抱出7歲女童一幕感動無數人

在剛結束的感恩節夜裡，洛杉磯東好萊塢發生了一起驚心動魄的英勇救援事件。（翻攝自KTLA）

在剛結束的感恩節夜裡，美國洛杉磯東好萊塢發生了一起驚心動魄的英勇救援事件。1位下班的緊急救護員李察（Richard Recinos），在返家途中發現一棟民宅陷入火海，他當機立斷，冒險衝進烈焰中，成功救出了1名7歲小女孩，驚險一幕感動無數人。

《太陽報》報導，當晚李察正開車經過，目擊了這場房屋火警。在消防隊趕到前幾分鐘，他注意到小女孩莎凡娜（Savannah）孤單地站在門廊上，周圍已是熊熊大火。

這位經驗豐富的救護員沒有一絲遲疑，瞬間做出決定。他立刻拉上皮夾克拉鍊作為簡易防護，便不顧危險，直接衝向被火焰吞噬的房屋。他一把抱起莎凡娜，將她扛在肩上，迅速從火場撤離，將她帶到安全地帶。

李察這份「純粹的本能反應」和果斷的行動，贏得了社區民眾與其他第一線應變人員高度讚揚。

資深救護員圓夢之舉：再選一次也會毫不猶豫

莎凡娜事後因腳部輕微燒傷被送往醫院治療，所幸並無大礙。不久後，消防隊抵達現場，協助莎凡娜的其他家人安全脫困。這場火災從屋外樹木延燒至民宅外牆，雖然財物損失嚴重，但所幸無人重傷。火災原因仍在調查中。

李察事後接受採訪時表示，自己一直夢想成為一名消防員。（翻攝自KTLA）

對於自己的英勇行為，李察事後接受採訪時表示：「考慮到當時的狀況，我看到一個可以快速抓人就走、快速撤離的機會，而且一切都很順利。」他強調，即使重來一次，他也會毫不猶豫地做出同樣的決定。他更透露，自己一直夢想成為一名消防員，上週四（11月27日）的救援行動，更堅定了他實現這個目標的決心。

這起事件也提醒了社會大眾防火的重要性，因為在同一個感恩節夜裡，紐澤西州另一起火災可沒那麼幸運，有2名姊妹在協助父親和另外6人逃生後，不幸被困在火場中罹難。而李察的救援行動，無疑為這個節日增添了一股溫暖人心的英雄光芒。

