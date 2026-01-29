真菌毒素檢驗 218件全合格

食藥署就市售食品進行真菌毒素檢驗，抽驗218件結果品質都符合規，但有1件香辣白胡椒粉產地標示不符。（食藥署提供）

記者傅希堯／台北報導

食藥署29日公布食品檢驗結果，經查驗218件市售花生、穀物類等食品，檢驗結果在菌毒素方面都符合規定，但有1件香辣白胡椒粉之產地標示不實，已依法處以業者7萬元罰款。

食藥署表示，為保障國人飲食安全，114年10月到12月共完成218件食品檢驗真菌毒素，包括花生製品86件、紅麴製品12件、穀類35件、咖啡與巧克力15件、嬰幼兒食品6件、香辛類11件、其他果乾類3件、堅果類7件、乳類11件、黃豆類5件、食用油脂4件、飲料類5件、蓮子11件、塊根或塊莖等之粉體2件與芝麻5件等，檢驗結果均與規定相符。

食藥署指出，其中有1件新北市新店區池上米行販售的香辣白胡椒粉，原產地標示為中國大陸、印尼、馬來西亞，實際為印尼、中國大陸，涉屬標示不實，違反食品安全衛生管理法相關規定，處7萬元罰款。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，池上米行在過去半年來已經是第2次違規，前次是1件朝天椒產品的產地標示問題，產地為台灣，卻標示成中國大陸，未讓消費者知道正確資訊，業者持續相同違規，顯示品保沒有改善，因此加重處分，而標示不合格產品，業者須根據鋪貨範圍和數量，提出合理的回收期限，將標示不合格產品改標，若期滿後仍發現有未改正情況，將再次開罰。