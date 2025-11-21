真菌「菌絲體」做綠色包材 比利時新創公司推永續替代品

根據歐盟數據，2021年每位歐盟成員國的公民一年製造了將近190公斤的包裝垃圾；到了2025年數字更增加到209公斤，等於每年是以將近5公斤的速度增加。包裝廢棄物對地球帶來的污染正在逐漸擴大。

市面上流通的商品如果一定要使用包裝，那麼是否能夠不要留下任何污染物質呢？比利時一家新創公司過去10年來一直在蒐集在地商家咖啡粉，用來種植可食用菇類，現在他們將這份綠色經濟的能量進一步發揮，利用真菌的「菌絲體」做出了可生物分解的包裝材料，可以用來當成肥皂盒，也可以是紅酒、手錶甚至珠寶的包裝。

比利時新創公司發言人馬爾滕斯說明，「它們被稱為『菌絲體材料』外觀有些許茸毛，觸感柔軟且極輕，看起來非常有機，就像在自然界它們沒有完全相同的，有時有點自然的顏色變化是正常的，它們的外觀頗具美感和原創性。」

菌絲體是真菌的營養器官，先把它們拿來跟廢棄木屑等有機材料混合再放進模具，之後菌絲體會按照要求的形狀，生長成類似豆腐質地的物體，之後乾燥、脫模就大功告成，不僅能完全取代保麗龍材料、聚苯乙烯等污染性物質，而且最終可以完全分解，還能將自身的養分還給大自然。

比利時新創公司發言人馬爾滕斯指出，「大約10天後它會生長5天，然後再進行5天的乾燥，就能得到這種包裝。這個是用來放肥皂的，它完全可以生物分解，在30天內您可以將它堆肥，它會在自然界分解甚至能滋養土壤，因為多虧真菌，它仍充滿了好的營養素。」

原本只是小量供應高檔飯店，現在這家新創公司充滿了雄心，甚至開設新工廠設法打進競爭激烈的包裝市場。它擁有的底氣主要是來自歐盟的200萬歐元資助，以及地方政府的支持，此外它還從瑞士的一家私募基金獲得了100萬歐元的資金挹注。

為了永續經營，這家新創企業至少得在2到5年之內獲利，並且在3年內達到300萬歐元的營業額，也因此必須去擴大與酒莊和消費性品牌的合作。

其實早在2007年，美國就有企業開始陸續用蕈菇研發出綠色包裝材料，現在已經又進一步將它應用在建材、家具和流行服飾等產業上。

美國紐約生物材料公司簡介：「它可以食用，很有彈性，輕盈、堅實、防火、防水，而且能自然分解。」

25年前有美國學者首次提出「生物經濟」這個詞彙，他們說人類在「資訊經濟」之後將全面邁向生物經濟時代。想像一下未來的世界，蕈菇可能不只是美食主角，或許將會是永續生物經濟背後的推動力，讓人類得以拋棄千年不化的保麗龍，改而使用取之於地球且使用完畢後能再還給地球的永續材料。