真號假牌也不行 桃警AI巡防揪出偽造車牌重罰不貸

車號正確仍違法 桃園警方揭「真號假牌」陷阱。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園市警察局統計，今(114)年1至11月共舉發8,744件違反《道路交通管理處罰條例》第12條案件，較去年同期5,167件增加3,577件，增幅高達69.2%。為遏止偽（變）造車牌行為，自2025年9月30日起實施加重處罰新制，截至11月30日止，已舉發1,633件，較去年同期增加333件，顯示違規情形仍有成長趨勢。

日前桃園市警察局交通大隊直屬中隊於桃園區永安路執行巡邏勤務時，AI巡防系統主動示警，偵測一輛自小客車車牌樣式異常。警方隨即攔停查驗，發現駕駛朱男無法出示駕照，確認為無照駕駛，且車輛登記車主為林男，並非現場駕駛人。進一步檢視後，雖車牌號碼與登記資料相符，但材質、字體與官方製式不同，屬自行製作的「真號假牌」。警方當場依規舉發，並依法移置車輛。

此外，員警於八德區中華路執勤時，也查獲黃男駕車懸掛偽造「試車牌」案件，證實無論是一般車牌或特定用途試車牌，只要來源不合法，均屬違規，AI科技執法皆能精準識別，難以規避查緝。

交通大隊長李維振表示，即使車號正確，只要非監理機關核發，即構成偽造車牌。本案涉及偽造車牌、無照駕駛及車主交付責任等多項違法情事，將依新制加重處罰。依規定，使用偽（變）造車牌，車主可處7萬2,000元罰鍰，非車主駕駛人併罰3萬6,000元；若偽造他車號牌、肇事致傷亡或10年內再犯者，得沒入車輛。另無照駕駛人將處6,000元至1萬2,000元罰鍰，車主若明知仍交付車輛，亦須負同額責任。

警方呼籲，民眾切勿誤以為「只是借車給朋友」或「號碼是真的就不算假牌」，車牌管理屬高度管制事項，只要來源不合法即屬違法。車主應善盡管理責任，避免觸法受罰，共同維護道路交通秩序與安全。(圖/警方提供)