真要登擂台PK？游智彬簽生死狀喊「接受挑戰」：約戰王世堅27日格鬥

記者詹宜庭／台北報導

新黨副秘書長游智彬拿著捲筒衛生紙在民進黨中央黨部樓下抗議（圖／記者劉秀敏攝影）

新黨副秘書長游智彬因不滿總統賴清德提出1.25兆元國防特別預算案，日前跑到民進黨中央拋衛生紙抗議，並槓上綠委王世堅，王世堅則反擊「有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」。游智彬昨（6日）在臉書發文表示，自己簽好生死狀，正式應戰王世堅，放話要在27日上拳願擂台碰頭；稍早游智彬又發練拳影片稱「進入緊急戰備狀態」。

游智彬3日帶著衛生紙到民進黨部抗議，當時正好遇到王世堅在一樓受訪，游智彬隔街嗆聲「沒出息」，王世堅則回擊「有膽放馬過來，我人在這邊，他在那邊吆喝什麼意思？有膽放馬過來，我隨時擺好擂台」，要游智彬找個地方生死狀簽一簽。

對此，游智彬昨晚在臉書上發文表示，「游智彬決定接受王世堅挑戰，生死狀簽下去了」，放話要在27日登上拳願擂台，正式接戰王世堅。稍早游智彬又發練拳影片稱「進入緊急戰備狀態」。

游智彬曝已簽好生死狀。（圖／翻攝自游智彬臉書）

