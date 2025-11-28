真要開戰？川普：很快就會從陸地上打擊委內瑞拉毒梟

委內瑞拉總統馬杜洛帶領反美入侵示威遊行。路透社



美國即將和委內瑞拉開戰？美國總統川普週四（11/27）表示，很快就會發動地面打擊委內瑞拉毒梟任務，還說比海上攻擊「更簡單」。

川普週四對軍方發表「感恩節談話」，預告對委內瑞拉毒梟的地面行動即將開始。他說：「過去幾週以來，你們努力打擊委內瑞拉運毒份子，他們為數眾多。當然，現在很少人敢從海上販運了。」

川普接著說：「我們將會開始從地面上阻止他們運毒。地面任務更簡單，很快就會開始。」他在談話最後部分說：「我們警告他們：不准再把毒品送來我國。」

川普重返白宮後，動用軍隊打擊毒品犯運，自9月起已在加勒比海海域執行至少21起擊沉毒船任務，至少83人死亡。川普政府指控，這些船隻是來自委內瑞拉和其他拉美國家的毒品船。美軍更是出動包括福特號航空母艦和至少8艘其他軍艦以及F-35戰機逼近委內瑞拉。委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）則是認為美國企圖推翻他的政權，警告將動員全民對抗美國。

美國聯邦航空總署（FAA）週五（11/21）警示航空公司，航班飛越委內瑞拉上空可能面臨「潛在危害局面」，並要求航班在飛越委國上空前72小時必須通報。

