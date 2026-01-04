▲▼「真誠無畏之夜」爆棚！300里長、跨縣市10立委齊聚，賴瑞隆展接棒氣勢。

▲高屏攜手向前，賴瑞隆「真誠無畏之夜」凝聚南台灣力量。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市長參選人賴瑞隆今（4）日傍晚於捷運鳳山西站旁空地舉辦「真誠無畏之夜」大型造勢活動，現場湧入大批支持者，氣氛熱烈。活動集結屏東縣長周春米、跨縣市共十位立法委員、高雄市議會正副議長、多位市議員與議員參選人，以及超過300位里長與百工百業代表到場力挺，展現賴瑞隆在初選關鍵階段的高度整合力與選戰動能。

賴瑞隆致詞時，首先感謝高雄市議長康裕成在重要時刻公開表態支持，象徵市政體系與基層力量全面到位。他表示，自己出身平凡家庭，父親是木工、母親在市場賣肉粽，沒有顯赫背景，也非政治世家，靠著一步一腳印的努力，從國會助理、市府局長走到立法院，唯一的信念就是把高雄建設得更好。他也感謝鄉親長期栽培，強調未來若有機會承擔更大責任，將持續為大高雄打拚。

回顧高雄城市發展歷程，賴瑞隆指出，謝長廷、陳菊到陳其邁三位市長，為高雄完成形象翻轉、產業轉型與城市光榮的關鍵工程，這些成果都是一棒接一棒累積而成。他強調，自己擁有十年市政官員與十年立法委員經驗，參與並推動高雄重大建設，為地方爭取超過6,000億元建設經費，且連續19次獲公督盟評鑑為優秀立委，相關成績皆可受公共檢驗，「我不只是準備好，而是早已在市政第一線參與改變。」

在政策面向上，賴瑞隆表示，初選期間已走遍38個行政區，與各區里長深入交流，累計舉辦超過200場說明會，並提出12場完整市政願景，涵蓋產業發展、交通建設、農漁經濟、文化治理與地方創生等重點。他也提出多項貼近民生的社會政策，包括成立育兒基金，將生育津貼提高至5萬元並提供孕哺枕；敬老政策方面，主張將敬老卡點數提升至1萬5千點並擴大使用範圍，讓長輩生活更有保障。

談及國會現況，賴瑞隆直言，藍白在立法院的作為已對國家治理與地方發展造成衝擊，尤其《財政收支劃分法》修法恐使高雄年度預算實質減少約200億元，嚴重影響城市建設。他表示，自己第一時間站出來捍衛高雄權益，強調高雄人經歷過失望，也用民主讓城市重新出發，清楚知道誰真正為地方承擔。

屏東縣長周春米致詞時表示，賴瑞隆從政超過20年，兼具中央與地方歷練，長期接受嚴格公共檢驗，並連續獲公督盟評鑑為優秀立委，且出身基層、能理解民眾需求，是高雄市民需要、也值得信賴的市長人選。高雄市議長康裕成也指出，賴瑞隆在市政與立法院的歷練完整，高雄的重要改變皆有其參與，是最能穩健接棒、延續市政成果的人選。

活動中，多位跨縣市立委、市議員與里長輪番上台聲援，展現「高雄隊」大團結氣勢。壓軸時，賴瑞隆與歌手蔡小虎合唱《挺你到底》，現場民眾齊聲應和，氣氛達到高潮。賴瑞隆最後呼籲市民在即將進行的電話民調中給予支持，團結守住高雄，讓城市在既有基礎上持續前進，邁向下一個黃金十年。（圖╱立委賴瑞隆辦公室提供）