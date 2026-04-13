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政治中心／綜合報導

中國籍出身的立委李貞秀，上任70天後，因直播自爆高虹安收柯文哲700萬惹議，風波不斷，週一中評會一致投票同意開除黨籍，再爆她明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償。不過李貞秀不服、臉書開嗆遭抹黑施壓，但她為顧全大局、決定不提訴訟、接受處分。

民眾黨中評委陳宥丞：「果決的一致性認為，李貞秀委員，必須予以除名處分，而且即日起生效。」

民眾黨爆破士、立委李貞秀確定開除黨籍！不只因為直播爆料傷害黨的聲譽、連續違紀，被黨員檢舉灌爆，中評委再指出，她明確將「辭任不分區立委」作為對價，要求獲取特定金額補償，罪加一等！

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真開鍘！民眾黨中評會「開除黨籍」 李貞秀失去立委資格

真開鍘！民眾黨中評會「開除黨籍」 李貞秀失去立委資格（圖／民視新聞）民眾黨中評委陳宥丞：「在這個對談的過程中，她可能陷入個人非常多的，主觀的情緒，所以認為今天這樣的委屈，要有相關的對價性，更要有人對她的辭職做出負責，付出相對應的代價，不管是任何政黨，都不可能接受的事情，更是我們沒有辦法接受的底線。」

就連黨團總召陳清龍規勸，要她盡立委義務，她都堅持要獲取金錢為前提，陳清龍看不下去，直接具名檢舉，7位中評委投票，一致通過開除！而會議當天，李貞秀本人親自出席，還遇到支持者上前力挺，面對一連串爭議沒都回應，倒是要不要提訴訟，語帶玄機！

立委李貞秀：「（無論中評會任何決定），（您都不會提任何法律訴訟嗎），目前不回答任何假設性的問題，好嗎，（怎麼看黃國昌主席說您未達立委標準），喔這個就是主席講什麼話，我不予置評好嗎，主席，我能評斷主席嗎。」

民眾黨中評委陳宥丞：「希望她能夠，繼續跟我們站在一起，而不要轉身跟撒旦為伍，更不要跟魔鬼共舞，上台靠機會下台靠智慧。」

台北市議員參選人（民眾）許甫：「誤認為立委的職務，是可以有對價關係的，這個是我覺得這會，嚴重踩到本黨的紅線。」

但晚間李貞秀臉書開嗆，說接受處分、不會提法律訴訟，但駁斥不實指控，更爆4月7號黃國昌、周榆修等人竟要求本人辭立委，她認為這非黨內溝通機制、而是高度政治壓力下的單方要求，更澄清自己不拿一分錢、不求任何職位、不接受抹黑，歷史將還原真相。

真開鍘！民眾黨中評會「開除黨籍」 李貞秀失去立委資格

真開鍘！民眾黨中評會「開除黨籍」 李貞秀失去立委資格（圖／民視新聞）不過民眾黨動作很快，相關文已函中選會、中選會將依法函請立法院註銷立委名籍。

李貞秀立委上任70天後下台，依不分區排名，將由前台聯立委許忠信遞補上位，民眾黨首位中配立委，將被台獨背景背景提名人取代，格外諷刺。

原文出處：真開鍘！民眾黨中評會「開除黨籍」 李貞秀失去立委資格

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