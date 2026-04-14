「真養殖」實績對決 三地能源邁入產能驗證新階段

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財經中心/綜合報導

全方位再生能源整合服務商三地能源（6946）旗下台南七股地區漁電共生案場已由建置期正式邁入「實質產能驗證與數位治理整合」之新階段。三地能源秉持「經營綠電是對土地的責任」之核心理念，近期正式與「臺南市府城養殖漁業發展協會」簽署合作備忘錄（MOU），導入第三方驗證機制，以透明化的數位管理實績，為台灣綠能轉型樹立誠信與品質兼具的新標竿。

以「實質產出」破除產業污名 落實對土地與漁民的承諾

針對近期社會對漁電場域養殖落實情況之高度檢視，三地能源強調，綠能發展不應只是冰冷的工程，更必須是帶動地方創生的關鍵契機。去年三地能源積極投入精準管理，成功協助七股案場合作漁民完成實質採收，其中文蛤與白蝦合計收成近萬斤，以實質產能驗證共生模式的可行性。今年下半年起，透過與「臺南市府城養殖漁業發展協會」結盟，案場內逾60公頃場域將全面對接產銷履歷與第三方查核，確保每一筆養殖數據皆具公信力。三地能源堅信，唯有回歸「漁業為本」的初衷，以科學實績直球對決外界疑慮，才能挽回社會對產業的信任，真正落實對土地的永續責任。

跳脫核綠之爭 為 AI 科技與國際供應鏈提供「真綠電」生存保單

三地能源董事長鍾炳利指出，面對近期關於能源政策的討論，產業界皆體認到，隨著全球 AI 科技爆發帶來龐大電力剛需，企業急需「純綠電」以符合國際規範，綠電已成為半導體與高科技供應鏈拿取國際訂單的「硬通貨」。三地能源致力於提供具備環境韌性的綠電採購（CPPA）選擇，協助業者達成 RE100 目標，確保中小企業在國際淨零浪潮中不被淘汰，成為廣大供應鏈最堅實的「綠電生存保單」。

升級能源避險思維 打造 AI 產線良率的「防護盾」

在全球地緣政治波動與化石燃料價格飆漲的現況下，三地能源呼籲企業應將綠能升級為「財務避險工具」，以確保生產成本之穩定。三地能源目前透過AI水質監控系統與LoRa無線傳輸技術，不僅優化了漁業產能，更在此基礎上佈局具備調度潛力的數位管理體系。對於高耗能產業而言，提早導入能源管理系統（EMS）與儲能方案，將能把能源資產轉化為保障AI產線良率、抵禦電壓波動的「不斷電神盾」。

極大化土地價值 深耕在地邁向永續未來

三地能源目前已於案場啟動千萬規模之放養計畫，預計本年度完成總量 1,950 萬粒文蛤及逾 5,100 萬尾白蝦之投放。三地能源董事長鍾炳利表示「經營綠電是對土地的責任，更是我們對台灣競爭力的承諾。」未來，三地能源將持續結合 AI 數位治理與規模化養殖，將每一度綠電賦予深層的土地價值。在追求穩健投資回報的同時，我們將持續扮演產業整合的核心角色，與政府、漁民及科技業者共創三贏，守護台灣能源自主的未來。