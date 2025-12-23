真香？Shroud兌現承諾玩《33號遠征隊》，沉迷遊戲改口大讚「格擋系統」是關鍵

知名實況主 Shroud 在日前落幕的 TGA 2025 前，曾公開呼籲觀眾不要「玩家之聲」投給法國 RPG 作品《光與影：33號遠征隊》（Clair Obscur: Expedition 33），應該支持多人遊戲《ARC Raiders》，此舉造成實況圈熱議。當時另一位知名實況主 Asmongold 直言 Shroud「根本沒玩過遊戲」，認為只要玩過就會喜歡。隨著《光與影：33號遠征隊》最終橫掃 9 項大獎成為最大贏家，Shroud 也信守承諾，在 12 月 21 日的實況中親自體驗了這款話題之作。

真香定律！（圖源：光與影:33號遠征隊）

在進行了近 7 小時的遊玩後，Shroud 對這款遊戲的態度有了 180 度大轉變。他在直播接近尾聲時，甚至不得不承認 Asmongold 說得沒錯。他對著觀眾說：「我敢說 Asmongold 是對的嗎？如果我沒記錯，他說過只要我在這遊戲拿到年度最佳後去玩，我一定會享受其中。我現在敢說他是對的嗎？這會不會太早下定論？但我感覺遊戲體驗只會越來越好，不可能變差。」這言論也證實了這款結合了回合制與即時反應機制的 RPG，成功收服了這位 FPS 大神的胃口。

Shroud 在實況中分享，雖然他對遊戲選單的設計稍有點意見，認為太過於繁瑣，但整體瑕不掩瑜。他表示：「這真的很有趣，我玩得很開心，毫無怨言」雖然他坦承自己並非 JRPG 類型的愛好者，對於劇情也不是特別在意，但《33號遠征隊》獨特的戰鬥系統卻讓他沉迷，尤其是遊戲中的「格擋系統」是關鍵所在，接著說：「如果沒有這格擋系統，我不知道我還能不能這麼沉浸」看來強調操作技巧與反應實機的戰鬥設計，正是讓這款 RPG 能夠打動 Shroud 的核心原因。