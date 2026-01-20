真香！嘉義男偷80元火雞肉飯便當 易科罰金1萬抵10天拘役 吃兩個月都有剩

【記者莊曜聰／嘉義報導】嘉義火雞肉飯全台聞名，不料有人竟為它吃上官司！嘉義市52歲羅姓男子曾因酒駕涉及公共危險，遭法院判刑5月確定，前年8月才服刑完畢，吃過牢飯的他不思悔改，去年經過某大賣場前，看見機車上掛著火雞肉飯便當，竟順手牽羊「吃免錢」，騎士午餐泡湯氣得報案逮人，檢方聲請簡易判決，依竊盜罪判處拘役10天、易科罰金約1萬元，就算吃兩個月火雞肉飯都有剩。

判決書指出，羅男在2025年11月8日上午11時許，走路經過嘉市仁愛路某大賣場時，看到放於停車格內的機車上掛著香噴噴的火雞肉飯便當，羅男環顧四周見沒人注意，動手拿走便當後從容離開現場。

機車騎士陳女返回牽車，發現價值80元的火雞肉飯便當不翼而飛，氣到不行，顧不得肚子餓先到警所報案再說，警方調閱監視器畫面追查，循線逮到羅姓男子，但便當早就已經吃下肚，詢後依竊盜罪嫌送辦，檢方起訴聲請簡易處刑。

嘉義地院審理此案，法官認為羅男四肢健全，不以正途獲取財物，為生活所需犯下竊案，後續未與遭竊的陳姓女子達成和解，考量犯後態度、盜竊手段及財物價值等，判處羅男拘役10天，如易科罰金、以1000元折抵1日共1萬元，可上訴。

羅男遭法官判處拘役10天，易科罰金共1萬元，吃1個月火雞肉飯便當還有剩。資料照

