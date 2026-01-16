真香！最美時尚女車手落網「踩高跟鞋領贓款」50萬入袋 正面曝光

記者羅欣怡／桃園報導

22歲加拿大籍詹姓女子以觀光名義來台當車手。（圖／翻攝畫面）

時尚女車手！加拿大籍22歲詹姓女子，去年（2025）年底以觀光名義來台，但真實身份是詐騙集團車手，多次在桃園提領贓款達50萬元。讓警方訝異的是，留著一頭長髮的詹女，穿著相當時尚，還踩著高跟鞋領款。原本詹女打算昨（15日）離台，警方在她搭機離境前查緝到案，依法移送地檢署偵辦。

詹女多次提領贓款。（圖／翻攝畫面）

留著一頭染過的長髮，從穿著來看，22歲的詹女品味和穿搭都不錯，粉橘色的長裙套裝，搭配白色的披肩式外套，手上拎著白色的托特包，腳踩白色高跟鞋，就像一般民眾到ATM領錢，但其實從去年底開始，詹女已經提領10多次，總金額達50萬元，桃園警方查出她是詐騙集團車手，早已鎖定她。

經過濾發現詹女於去年12月底以觀光名義來台，卻擔任詐騙集團車手，在桃園地區即提領10餘次，贓款多達50幾萬。為避免其潛逃，本分局立即通報移民署國境事務大隊及航空警察局等友軍協助攔查。詹女於昨(15)日由高雄小港機場欲搭機離台時遭留置，本分局員警隨即依法將其移送法辦。

詹女穿著時尚，警方在她離境前逮人。（圖／翻攝畫面）

警方提醒，詐騙手法日益翻新，115年1月迄今，本分局查獲11件詐騙案件共11名車手，攔阻詐騙金額新臺幣2,350萬元，警方呼籲民眾切勿輕信未經查證之不實訊息，遇有可疑請立即撥打165反詐騙專線或110報案專線查詢，共同防止詐騙案件發生。

