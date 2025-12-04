真.假洗衣房都能拍 台中「洗衣風」打卡點暴紅

台中市 / 綜合報導

台中出現不少以「洗衣店」風格的打卡景點，有餅乾店把洗衣機、襯衫等元素搬大廳進室內，打造充滿趣味的拍照場景，還有招牌寫的是「乾洗場」，但其實是賣早午餐的店家，甚至有真正的自助洗衣店，因為韓系風格裝潢，吸引民眾取景拍照，成為網美打卡熱點。

民眾拿著海報，擺出pose拍下美照，就像穿越進電影場景，超趣味的視覺設計，就在台中這間餅乾店，記者潘虹恩說：「一走進大廳，一邊就是米白色的洗衣機裝置，再來看這邊，還有白色襯衫的陳列擺飾。」來到這裡就像來到美國美式飯店的洗衣房，每個角落都超好拍，民眾說：「裡面的風格還滿吸引人的，然後(會想來)拍照打卡。」

再看這間店也很有巧思，記者潘虹恩說：「磁磚用紅色油漆寫下欣欣乾洗廠大字，這間充滿年代感的店，現在已經不是洗衣廠，而是早餐店，非常有特色。」香港遊客說：「滿有特色的，比較台灣的特色。」這裡早期是洗衣店，老闆因為喜歡復古小物，特別將招牌重新上色，擺出各式老物件，打造滿滿復古風格的早餐店，香港遊客經過被店內風格吸引，當場就要進店點餐，除了洗衣店主題造景吸睛，這間真正的自助洗衣店，也是打卡熱點。

記者潘虹恩說：「太空灰的牆面搭配霓虹光感的英文字母，超韓系的裝潢風格，吸引民眾過來拍照打卡。」附近居民說：「這邊是IG的打卡景點，剛開始裝潢完的時候，更多人來這裡拍照。」台中「洗衣風」特色景點越來越多，無論是時髦的洗衣店，還是以洗衣房為主題的店家，都成為拍照打卡亮點。

