真「型」男！ 健美世錦賽 劉明毅包辦雙金

2025年IFBB世界健美錦標賽，台灣好手劉明毅（中）30日靠著出色的體型體態，包辦雙金。（運動部提供／中央社）

本報綜合報導

在沙烏地阿拉伯舉行的2025年IFBB世界健美錦標賽，台灣好手劉明毅昨天靠著出色的體型體態，包辦男子健身模特兒組176公分級、男子形體組170公分級共2面金牌。總統賴清德在獲知喜訊後，於第一時間拍發賀電肯定選手優異的表現。

劉明毅健身起步較晚，從27歲開始練健身至今37歲，因自覺較晚起步，所以捨不得休息，幾乎每天都在訓練，長期維持習慣。

他在今年的IFBB亞洲健美健身錦標賽就曾靠著出色的體態和形體，獲得裁判青睞拿下金牌。

這次來到等級更高的世錦賽，劉明毅先在男子健身模特兒組176公分級項目，憑藉者勻稱的形體、緊實肌肉線條以及穩健的台風摘金。

緊接的男子形體組170公分級項目，劉明毅更是在舞台上展現完美比例與充滿力量的姿態，在12個國家、共16名選手中，獲得裁判一致肯定給予金牌。

這屆「2025年IFBB世界健美錦標賽」，中華代表隊由領隊馬永漢，率領劉明毅、王言庭、鄭遠承、徐定甫4名男子選手參賽。