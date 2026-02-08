地方中心／黃兆康 新竹報導

新竹一家鐵板燒店，被民眾直擊，客人點的菜單，似乎為了方便確認餐點，直接就放在煎台上，甚至淋水避免焦掉和飛走，任由菜單加熱到「滋滋作響」，客人看傻，網友調侃名副其實「菜單料理」，就怕油墨留在鐵板上，衛生堪憂，面對菜單成了煎台的一部份，店家不願回應，衛生局將會派員稽查。

黃色菜單一字排開，就放在煎台上，上頭似乎還沾滿了水，瞬間加熱，把菜單煎到「滋滋作響」，不停跳動，店員疑似因為趕單，方便確認餐點，直接把菜單放在煎台上，客人菜單直接躺平，成了煎台料理的一部份。民眾表示「那個紙張上可能會有一些，細菌或病毒又有一些油墨，如果他這樣子炒盤上，可能會沾染這些東西，再炒食物感覺不是很衛生。」民眾表示「我覺得比較不妥觀感不好，因為人家吃的要做吃的煎台，放（菜單）那種東西，好像比較不好。」

廣告 廣告

真「菜單料理」？ 新竹鐵板燒店煎台加熱菜單滋滋作響

疑店家方便確認餐點菜單放置煎台 同時淋水固定避免飛走跟焦掉（圖／民視新聞）

網友調侃，名副其實「菜單料理」無誤，人家是日式文字燒，我們卻有「台版文字燒」，還有人直接幫料理，取名為「香煎油墨紙漿片」，更有網友發現店家用心良苦，似乎擔心菜單焦掉，還加水避免沾鍋！新竹一家無煙鐵板燒店，被民眾直擊，菜單被大喇喇放在煎台上，就怕紙張油墨殘留煎台，萬一又接著料理食材，間接吃下肚，衛生實在堪憂。新竹市衛生局食品藥物管理科長王惠平表示「倘有不符規定之處，依照食品衛生管理法第44條，命業者限期改善屆時未改善，後續將處以6萬元以上罰鍰。」

真「菜單料理」？ 新竹鐵板燒店煎台加熱菜單滋滋作響

衛生局將派員稽查 如違規屬實又未改善恐將開罰六萬（圖／民視新聞）

面對質疑，店家低調不回應，衛生局將派員稽查，如違規屬實，又未改善，將面臨最低六萬罰鍰，畢竟「隱藏版」菜單，恐怕不是人人都願意買單。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

原文出處：真「菜單料理」？ 新竹鐵板燒店煎台加熱菜單滋滋作響

更多民視新聞報導

揍Toyz判決出爐！超哥750元平價鐵板燒「傳頂讓」本人疑曝原因

糗! 鐵板燒店員迎客"突褲子滑落又摔倒" 顧客驚逃

桃園機場驚傳「客機輪子脫落」 跑道暫時關閉

