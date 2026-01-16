真「貢龜」！ 工人敲破地磚 竟找到埋10年活陸龜

意外從密封的地板挖出一隻活生生的陸龜，推測這隻陸龜可能受困地底長達10年。（示意圖／翻攝自pexels）





世界真的是無奇不有。巴西有一戶人家，最近在修理住宅時，意外從密封的地板挖出一隻活生生的陸龜，推測這隻陸龜可能受困地底長達10年，長期在密閉空間不吃不喝還能存活，只能說是奇蹟。

工人敲破地磚，但越敲越不對勁，瞧瞧在瓦礫堆中，竟然有個橢圓形土黃色物體，牠真的不是石頭。

屋主：「看看這龜殼的大小，已經長大不少了。」敲著敲著，竟然出現一隻活生生的陸龜，而且牠藏在地底，可能長達10年。

主持人：「藏了10年耶！10年。」巴西伊塔卡賈市這家人，為了修漏水找來工人敲開地磚，誰也沒想到竟然敲到一隻烏龜，屋主推測這隻陸龜，可能是10年前裝潢時，不慎掉入地基並被活埋。

專家解釋陸龜能不吃不喝存活多年，關鍵就在新陳代謝極其緩慢，同時能進入類似冬眠狀態，也因此能在惡劣環境下存活多年。但因長期受困狹小空間及未接觸光線，獲救時龜殼已擠壓變形也很怕光，目前牠已被送往野生動物中心安置，但囚禁10年重見天日的故事，也讓大家見識到牠頑強的生命力。

