真「金剛不壞」電力無憂，HONOR 400 Smart 與 X7d 登港
文章來源：Qooah.com
HONOR 今天正式發佈了 HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d，這兩款手機號稱硬件保護能力非常强，擁有很多實用的功能，在入門手機中價比極高。HONOR 400 Smart 有沙漠金、流星銀和絲絨黑3種配色可選，版本為8GB+256GB，建議零售價為 HK$1399。HONOR X7d 有沙漠金和絲絨黑兩種配色可選，版本為 6GB+128GB，建議零售價為 HK$1199。
規格方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均配備了 Snapdragon 6s Gen 3處理器，GPU 性能相較上一代提升了40%，HONOR 400 Smart 擁有 HONOR RAM Turbo 技術，可以呈現相當於 16GB RAM（8GB實體+8GB虛擬可擴充記憶體）。HONOR 400 Smart（8GB+256GB）擁有 256GB ROM，可以存超過 15萬張照片，HONOR X7d（6GB+128GB）擁有128GB ROM。
HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 均搭載了 6500mAh 大容量電池，電池健康壽命可達５年，屬於同級別手機中續航能力最長，手機雙電池設計還能夠讓充電效率有所提高，以及使得電池更安全，手機均配備了 35W 有線 HONOR SuperCharge。据檢測，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 在 -20°C 至 55°C 的溫度範圍內均可以穩定運行，適應各種極端天氣、場景。
防護方面，HONOR 400 Smart 及 HONOR X7d 有非常強的防護能力，擁有全面的抗摔、防水性能，獲得了 SGS 頂級抗摔保護認證，可以抵擋最高 1.8米的跌落傷害。手機的邊角是巨犀玻璃防彈背心的設計，還加入了緩衝防摔的架構，在跌落時可以分散衝擊力。HONOR 400 Smart 及 HONOR X7d 還擁有 IP65 防水認證，在 0.5米深的水中浸泡1分鐘後依然可以運行，還配備了濕手觸控功能，手指即使在濕滑或油膩的場景下，依然能正常使用手機。
AI、系統方面，HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 搭載了 AI 按鈕，讓用戶能擁有更多的 AI 互動。AI 按鈕有兩種互動方法，1、用戶輕按一次，可以開啓自定義的 APP 或清理背景和加速完成任務；2、用戶長按，可以啓動 AI 翻譯和 AI 創作等功能。HONOR 400 Smart 和 HONOR X7d 配備了 MagicOS 9.0系統，搭載了很多智能功能，如靈動膠囊、AI 任意門、AI 修圖功能（AI 擴圖、AI 修復和 AI 智能退地）等。
