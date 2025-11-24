真「魚尾裙」？女過海關 長裙走私藏229條活魚

長裙內宛如行動水族館。（圖／翻攝自抖音）





這樣闖關好離譜，一名女子從香港準備入境深圳，經過海關時她神情緊張，長裙似乎有不明擺動，被海關攔下搜身後，發現她的長裙內宛如行動水族館，藏了多達229條的活魚。

一名中國女子，經過海關明顯神情緊張，不斷滑著手機試圖裝作不緊張的樣子，但依舊被海關人員察覺攔了下來，沒想到海關人員搜身時嚇了一跳 ，女子的長裙內相當精彩。

裙襬一拉起來，一紅一白的塑膠袋超級顯眼，甚至仔細看塑膠袋似乎還在蠕動，海關人員打開一看發現裡面裝了滿滿的活魚，多達229條。

廣告 廣告

這名女子從香港經過羅湖海關準備北上前往深圳時，因為動作鬼鬼祟祟不斷在海關口徘徊，以及裙襬詭異的擺動被攔了下來，而她冒著被逮的風險也要走私入境的魚，就是造型奇特平鰭鰍。

魚類介紹影片：「這是一種神奇的觀賞魚，論好養比烏龜還命硬，論實力他可是觀賞魚界的清潔大師。」

由於平鰭鰍主要以藻類為食，通常放在水族箱裡還有清潔青苔的效果，在台灣依不同品種可以賣300到1300元不等，然而這類觀賞魚，入境中國大陸必須課稅，走私分子為了逃稅賺取暴利，選擇鋌而走險，甚至在羅湖海關常常查獲一些奇葩走私物。

央視新聞：「工作人員從3人身上共查獲236隻鱷龜，發現這些鱷龜的攻擊性很強，他的後背以及爪子也都十分鋒利。」

就連瀕臨絕種性格兇猛的鱷龜，都敢藏在褲襠裡走私，3名中國男子甚至一次走私236隻，當場就被海關逮捕，追究後續法律責任。

更多東森新聞報導

男過海關褲襠「異常巨大」帶進小房間 發現驚人真相

新／美檢方起訴3名中籍研究員 涉走私生物材料入境

進口無人機新規上路 共14項貨品列入「海關協查輸入貨品表」

