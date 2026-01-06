真「鴨霸」！騎士猝不及防遭飛撲 「頭遭重擊」就診

屏東縣 / 綜合報導

屏東里港鄉，有騎士今（6）日上午騎車上班途中，遭一隻大型番鴨「迎面朝頭部飛撲，」當下被撞暈，差點摔進路邊，事後頭暈到醫院就診，好在沒有大礙，這隻番鴨疑似附近民眾飼養，重回現場已經不見牠的蹤影，民眾說疑似被移工抓走了，不過在當地鄉間，似乎時常遇到特殊動物，去年年底有人在路上遇到「山羊」迷路，直接帶到派出所，後續由動物之家接手照顧。

騎車到一半，突然間，前方疑似出現大型番鴨，往騎士頭頂一撞，當下被撞暈，機車左右搖擺，差點摔進路旁，而攻擊他的番鴨倒在一旁看似昏了過去，被撞騎士許先生說：「整個好像幾十公斤的東西打到頭上，頭暈，肩頸怪怪，很怕脊椎有問題，牠剛好起飛就已經到我眼前了，從來沒想過被這麼大的鳥(鴨)擊落。」

地點在屏東里港鄉，6日上午，許姓騎士騎車時速維持在40公里，遇到一隻番鴨，迎面朝他的頭部飛撲，當下嚇壞頭暈，趁著工作空檔到醫院檢查，好在沒有大礙，附近民眾說：「聽到砰一聲，他(騎士)就在這邊來回好幾圈，前幾天看到一個好大一隻，像番鴨一樣超大的。」

番鴨疑似有人飼養，重回現場，已經不見牠的蹤影，有一說被附近移工帶走了，民眾說，從去年開始，當地養殖場陸續有大型鳥類入駐，而其實在屏東當地遇到特殊動物，似乎早就見怪不怪，去年底有民眾在佳冬鄉路上遇到山羊，帶到派出所，就見山羊全程跟著他乖乖進警局。

屏東動物之家保育員黃子銘說：「(山羊)就先照養著等飼主認領，如果沒人認領就是開放領養。」走進屏東動物之家，就見各種動物五花八門，像是山羊、擬鱷龜，鴨、鵝等等，屏東縣縣政府動保科長李繼雅說：「比較常見的一般類野生動物，如果是受傷的話，都會來進行醫治。」

鄉間小路時常有大型動物出沒，也提醒用路人，除了注意車輛，天上飛的、路上走的通通都不能大意。

