眠豆腐遭中國搶先註冊商標！品牌開嗆了：中國不意外

生活中心／周孟漢報導



不少人都曾在Youtube頻道上，看過台灣知名床墊品牌「眠豆腐」的業配廣告，「眠豆腐」也成了許多年輕人在購買床墊時的首選。不料，就在該品牌逐漸在註冊海外商標時，卻發現「眠豆腐」早在2018年就已被中國搶先註冊，且產品外貌、品牌Logo也十分接近，甚至還標榜「台灣」當賣點，讓「眠豆腐」氣得發聲明，開嗆「中國嘛，不意外」。

「眠豆腐」商標遭中國搶先註冊！品牌怒發聲明





台灣知名床墊品牌「眠豆腐」4日透過臉書發表聲明，開頭就寫下「吃眠豆腐的豆腐，也請注意餐桌禮儀！」，表示眠豆腐成立的頭幾年，業務逐漸上軌道後，便開始註冊海外商標，但原本的例行公事，卻傳來一則令人意外的消息，「中國『眠豆腐』已被註冊」。

眠豆腐遭「中國搶先註冊商標」Logo、產品全抄走！品牌開嗆了：中國嘛不意外

眠豆腐在註冊海外商標時，發現「眠豆腐」早在2018年就已被中國註冊。（圖／翻攝自眠豆腐臉書）





聲明指出，眠豆腐在2018年5月於「嘖嘖」首賣僅短短1個月，就在中國被註冊，因此品牌註冊了美國、加拿大、日本、香港、馬來西亞，「唯獨在中國『眠豆腐』是別人的」，且更誇張的是，從名稱、Logo設計、產品造型、到品牌調性都87％像，還標榜「台灣」當賣點，讓品牌傻眼表示「這到底是一種傷害，還是一種肯定？我們都搞不清了」。

眠豆腐遭「中國搶先註冊商標」Logo、產品全抄走！品牌開嗆了：中國嘛不意外

中國版的眠豆腐在產品外貌、品牌Logo都與台灣版相似，甚至還標榜「台灣」當賣點。（圖／翻攝自眠豆腐臉書）

「真正的眠豆腐在台灣」！品牌跨海開嗆：中國嘛，不意外





聲明中更開酸「中國嘛，不意外」，接著讓品牌意外的是，當想捍衛自己努力建立的圖騰時，獲得的「專業意見」竟然是「親，如果當初沒取得商標也沒設立公司，現在大概沒立場爭取什麼」，讓他們相當傻眼，寫下「既然正義無法伸張，我們也只能繼續用更好的產品和服務，提升市場識別度。讓大家看清楚，真正的眠豆腐在台灣、日本、美國」，並在文末強調「眠豆腐沒有在中國進行任何業務，也沒有任何授權經銷商！請認明台灣原創品牌，我們一直在」。





原文出處：眠豆腐遭「中國註冊商標」Logo、產品相似度超高！品牌開嗆了：中國嘛不意外

