眠豆腐遭中國搶先註冊！Logo設計、產品外貌87%像 聲明嘲諷：吃「豆腐」也請注意禮儀

[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導

台灣知名床墊品牌「眠豆腐」4日發布聲明控訴，其商標於2018年竟在中國已被搶先註冊，包括Logo設計、產品外貌等有9成相似，甚至囂張標榜「台灣」當賣點。對此，眠豆腐火大嘲諷：「吃眠豆腐的豆腐，也請注意餐桌禮儀」。

台灣知名床墊品牌「眠豆腐」4日發布聲明控訴，其商標於2018年竟在中國已被搶先註冊（圖／翻攝眠豆腐臉書）

眠豆腐聲明指出：「成立的頭幾年，業務逐漸上軌道後，我們開始註冊海外商標。原本的例行公事，卻傳來一則令人意外的消息。中國『眠豆腐』已被註冊，就在我們嘖嘖首賣的一個月後。所以我們註冊了美國、加拿大、日本、香港、馬來西亞⋯⋯唯獨在中國，眠豆腐是別人的。」

對於自家商標遭中國商家搶先註冊，眠豆腐在貼文嘲諷：「中國嘛，不意外。泱泱大國十三億人，能同時想出『眠豆腐』這三個字，也不無可能」。更讓眠豆腐傻眼的是，當他們想捍衛自己努力建立的圖騰時，卻被對方告知，如果當初沒取得商標也沒設立公司，現在就沒立場爭取甚麼。

貼文一曝光後，許多網友紛紛留言撻伐：「竊盜是中國的強項」、「他們是不是搞錯了啊？他們應該是霉豆腐吧？」、「支持MIT眠豆腐」、「中國抄了名字，抄不到品質啦！」、「趕快出一款豆腐休息包子」，還有網友大酸：「中國：這次終於可以真的用豆腐渣做東西了」。

