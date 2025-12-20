眷合社愛心不落人後 支持公益傳遞溫暖

記者范瑜／綜合報導

歲末迎新之際，國軍軍眷住宅公用合作社展現愛心不落人後精神，理事主席吳孝育日前由總務室專員謝怡倩陪同，出席臺中市中華眷村文化發展協會「2025寒冬送暖，溫馨永續」公益活動，代表眷宅社全體社員捐贈善款，支持該協會為榮民（眷）、遺孤及中低收入家庭提供急需的生活物資，傳達最誠摯的關懷與溫暖。

臺中市中華眷村文化發展協會理事長徐家輝表示，該會長期致力於清寒家庭及弱勢榮民、榮眷的關懷與照顧，善盡社會責任。他特別感謝眷宅社以實際行動和及時捐贈，讓協會得以擴大服務範圍，為需要協助的家庭提供實質幫助。

吳孝育表示，本次捐助行動不僅體現了國軍眷宅社對社會弱勢族群的長期關注，也為即將到來的年度增添了一份暖心的正能量，期透過這次的棉薄之力，能達到拋磚引玉的效果，用實際行動傳遞溫暖，進一步提升社會善良風氣。

國軍軍眷住宅公用合作社理事主席吳孝育日前出席臺中市中華眷村文化發展協會「2025寒冬送暖，溫馨永續」公益活動。（國軍軍眷住宅公用合作社提供）

國軍軍眷住宅公用合作社支持臺中市中華眷村文化發展協會，為榮民（眷）、遺孤及中低收入家庭提供急需的生活物資。（國軍軍眷住宅公用合作社提供）