眷宅社參與懷念經國先生音樂會 追思無私奉獻精神

為緬懷經國先生關懷榮民、奉獻臺灣的崇高精神，並感念其創辦政戰學院、長年培育無數國軍菁英人才的卓越貢獻，國軍退除役官兵輔導委員會、中國青年救國團及復興崗文教基金會，於今（13）日經國先生逝世38週年之際，在臺北市大安森林公園共同舉辦「走過璀璨－懷念經國先生音樂會」。

此次活動透過音樂饗宴，喚起民眾對經國先生領導臺灣、開創經濟奇蹟之美好年代的共同記憶。國軍軍眷住宅公用合作社理事主席吳孝育率領總經理戴俊良，並偕同理事劉家誠、石玉芬、于志傑、孫守丕及全體同仁共同出席，與眾多榮民（眷）及社會賢達齊聚一堂，表達對經國先生最崇高的敬意。

吳孝育表示，值此歲末寒冬之際，能參與並贊助如此深具意義的公益活動，深感榮幸與感謝；期盼透過悠揚動人的歌聲，傳頌那段光輝歲月，喚起社會大眾對經國先生無私無悔奉獻精神的深切追思。

國軍軍眷住宅公用合作社參與懷念經國先生音樂會，緬懷其畢生奉獻。（國軍軍眷住宅公用合作社提供）

