眷改修正政院不副署 羅智強：民進黨窮到只剩謊言、霸道

立法院1月三讀通過眷改條例修正，以解決台北市慈仁八村50戶住戶的遷移困境，但行政院已明白表示不副署。對此，提案修法的國民黨立委羅智強痛批，民進黨窮到只剩下謊言和霸道，他直言，只能等待政黨輪替，選出守法的新總統來解決。

羅智強。(圖/中天新聞)

羅智強6日在臉書貼文寫道，他當選立委後，即接到了一個糾結了十幾年的棘手問題——被稱為「國防部最後一個被丟包的眷村」的大安區慈仁八村。

羅智強指出該案的重點：

一、這是國防部主管的「最後一個眷村」。15年前，國防部花了5億元為慈仁八村的50戶眷戶，在文山區蓋了萬隆新舍，結果卻因法令問題及「國防部的疏失」（不是慈仁八村的疏失），導致這50戶眷戶無法搬遷。

二、只有「50戶」（國防部多次公開確認，只有50戶）。

三、不是「改建」，是「搬遷」。因為，萬隆新舍早在「15年前」就蓋好了。

羅智強表示，已蓋好卻無法搬遷，於是一個荒謬六輸的局面，開始了：

第一輸：國防部花5億元蓋的萬隆新舍，只能閒置成為「蚊子舍」，空了15年，房子久無人住，也會開始損壞。

第二輸：這空了15年的房子，每年要花1200萬元公帑維護。15年下來，已經花了近2億元。

第三輸：未來30年，這個房子會繼續空著，直到它爛到不能用，但每年還是要花1200萬元維護。30年，就要再花3億6000萬元。

第四輸：按照《眷改條例》，慈仁八村要遷到萬隆新舍，要交1億元給政府；但不能搬遷，這筆錢政府也拿不到。

第五輸：慈仁八村現址房舍，屋況極差，眷戶沒有產權，也難以修繕，就只能繼續耗著。

第六輸：慈仁八村現址房舍，國防部本來要作為職務宿舍，全面修繕後，就可以提供國軍幹部一個舒適的職務宿舍；如今也難以實現。

(圖/截自國民黨團臉書)

羅智強指出，面對這「六輸」的局面，任何一個有點肩膀的政治人物，都會想幫國家、幫國庫、幫住戶，解決這個歷史難題。於是，當他當選大安區立委，接到陳情後，就開始積極與國防部溝通。

羅智強表示，過去近兩年的時間，國防部的回應重點，都是該部也想解決這個問題，但若「不修法」就無法解決，只能繼擺爛。因此他提出了《眷改條例》的修正。因為，大家都認知這是必須解決的歷史共業，所以該案到政黨協商時，連民進黨的出席委員都表示應該解決。

羅智強指出，但民進黨委員表達，希望走修法以外的途徑，國防部也當下表示，願意努力看看，是否可以不透過修法，解決這個多輸的局面。他也同意再讓國防部試試看修法以外的路徑，結果會後不久，國防部再告訴他，「沒有修法以外的路徑」。意思是，打算擺爛到底。

羅智強表示，最可議的是民進黨。在最後一次由韓國瑜院長所召集的協商時，柯建銘也推翻了前次政黨協商民進黨要解決問題的立場。柯建銘直接大白話告訴大家：「民進黨沒有要解決問題」。接著就是《眷改條例》三讀修正，賴清德、卓榮泰宣布「不副署」，加入了「不解決問題」的擺爛聯盟。

羅智強指出，他已經懶得對牛彈琴和賴清德說「不副署」是如何毀憲毀民主；中華民國的立法院在民進黨不副署的操作下，早就名存實亡。但民進黨連不要說謊都做不到。民進黨及其謊言側翼們，全然無視國防部多次公開證實的三大事實：

一、慈仁八村是國防部主管的最後一個眷村，沒有其他。

二、慈仁八村只有50戶。

三、慈仁八村是要遷移到「已經蓋好15年」的萬隆新舍，房子早就蓋好，沒有改建問題。

羅智強表示，民進黨仗恃著擁有強大綠媒、網軍、側翼的發言優勢，不惜打臉國防部多次的公開說法，也要洗腦式的造謠說謊，造謠說修《眷改條例》後，全國的國宅都要改建、要花好幾千億元重建國宅。

羅智強指出，事實是，國宅就是國宅，國宅就不是眷村，修法與國宅一點關係都沒有，也不會有任何1戶眷村將因此改建。但民進黨就是能睜眼說瞎話，無極限造謠，甚至連不副署都做得出來了。民進黨寧可讓慈仁八村搬遷問題繼續無解，寧可每年浪費1200萬元，讓萬隆新舍繼續養蚊子30、40、50年，又怎樣？反正那時候的總統也不是賴清德了。

羅智強強調，賴清德選擇擺爛，但他選擇做對的事，為國家、為人民解決最難解決的問題，這是他的責任和使命。只是，民進黨選擇不副署、不執行法律，那慈仁八村的歷史難題，就只能等待政黨輪替，選出一個守法的新總統，來解決這歷史的難題。

