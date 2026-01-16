眷改條例三讀 放寬老舊眷村年份定義解慈仁八村爭議

（中央社記者王承中台北16日電）針對慈仁八村住戶遷移爭議，立法院會今天經表決，三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。

國民黨立委羅智強表示，慈仁八村是因國防部疏失被丟包的最後一個眷村，國防部指出，因為現行眷改條例對於老舊眷村定義的年份，而丟包了慈仁八村，修法把年份擴大，就可以解決慈仁八村50戶眷戶遷移問題，而不是改建問題。

為更全面照顧與改善眷戶，國民黨立委羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。

羅智強表示，鑒於國軍老舊眷村的定義於民國85年制定時所規範，為69年以前的軍眷住宅，如今距當時立法已過去20多年，有必要修法放寬現行關於老舊眷村的定義。

立法院長韓國瑜日前召集朝野黨團協商，研商「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」。羅智強指出，政府在15年前花了新台幣5億元興建萬隆新舍，要把慈仁八村等27個眷村遷過去，結果因為國防部的疏失，導致萬隆新舍每年花1200萬元的維護管理費養蚊子。

羅智強表示，過去他請國防部解決慈仁八村的問題，直到去年底，國防部回覆不修法就無法解決，且國防部也多次告訴他，這次修法受影響的只有慈仁八村50戶眷戶，且是遷移，不是改建。

羅智強指出，他今天提出修法，讓慈仁八村眷戶可以遷走，萬隆新舍不會再花錢養蚊子，國防部可以活化慈仁八村現址，作為職務宿舍，這樣三贏的局面有哪裡不對。

立法院會今天處理「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，民進黨團幹事長鍾佳濱在廣泛討論時指出，慈仁八村在78年落成，眷改條例在85年施行後，慈仁八村竟被列入要改善的老舊眷村，國防部在100年撤銷慈仁八村改建資格，眷戶提起行政訴訟，104年上訴駁回，判決確定。

鍾佳濱表示，羅智強的提案根本不是救濟案，而是特權案、弊案，羅智強所提的修法，把定義國軍老舊眷村的年份拿掉後，當年依眷改條例興建完成的眷舍，都可能援引慈仁八村的案例要求改建。在野黨立委為個案修法，貪圖個人私利，圖利特定族群，破壞人民居住正義。

羅智強指出，國防部打臉民進黨，眷改條例修法只適用50戶，而且這50戶是遷移，不是改建，政府不會多花一毛錢，結果民進黨還在繼續造謠。慈仁八村是因國防部疏失被丟包的最後一個眷村，過去參與協商的民進黨立委也認為國防部的疏失，不該由慈仁八村的眷戶來背，應要解決歷史共業。

羅智強表示，國防部指出，因為現行眷改條例對於老舊眷村定義的年份，丟包了慈仁八村，修法把年份放寬，就可以解決最後50戶眷戶的遷移問題，不是改建問題。

最終，朝野立委經表決，在藍白人數優勢下，立法院三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。（編輯：蘇志宗）1150116