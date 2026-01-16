眷改條例三讀 放寬老舊眷村年份定義

針對慈仁八村住戶遷移爭議，立法院會今天(16日)三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為1980年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。

國民黨立委羅智強提出的「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，在去年4月交付外交及國防委員會審查，後來院會於去年11月抽出逕付二讀。立法院長韓國瑜日前召集朝野協商該案，羅智強表示，政府在15年前花了新台幣5億元興建萬隆新舍，要把慈仁八村等27個眷村遷過去，結果因為國防部的疏失，導致萬隆新舍每年花1200萬元的維護管理費養蚊子。

羅智強並提到，過去他請國防部解決慈仁八村的問題，直到去年底，國防部回覆不修法就無法解決，且國防部也多次告訴他，這次修法受影響的只有慈仁八村50戶眷戶，且是遷移，不是改建。

立法院會16日處理此案，民進黨團幹事長鍾佳濱在廣泛討論時指出，慈仁八村在1989年落成，眷改條例在1996年施行後，慈仁八村竟被列入要改善的老舊眷村，國防部在2011年撤銷慈仁八村改建資格，眷戶提起行政訴訟，2015年上訴駁回，判決確定。

鍾佳濱表示，羅智強的提案根本不是救濟案，而是特權案、弊案，羅智強所提的修法，把定義國軍老舊眷村的年份拿掉後，當年依眷改條例興建完成的眷舍，都可能援引慈仁八村的案例要求改建。他批評，在野黨立委為個案修法，貪圖個人私利，圖利特定族群，破壞人民居住正義。

最後經表決，在藍白人數優勢下，三讀通過羅智強的提案，修法後，刪除現行國軍老舊眷村為1980年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。(編輯：沈鎮江)