眷改條例三讀 解慈仁八村爭議 (圖)

針對慈仁八村住戶遷移爭議，立法院會16日經表決，三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要。圖為國民黨立委羅智強（右）與民進黨團幹事長鍾佳濱（左）手持看板表達立場。

中央社記者張新偉攝 115年1月16日

