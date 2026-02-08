眷改條例不副署惹議 王欣儀：5億新宅變15年蚊子館、長輩修繕全被擋

立法院上個會期三讀通過修正《國軍老舊眷村改建條例》，將台北市慈仁八村50戶眷戶納入規範，但行政院長卓榮泰6日稱明顯違反平等原則決定不副署。國民黨台北市議員王欣儀批評，國防部早在15年前就花5億元蓋好「萬隆新舍」準備讓居民搬遷，卻因行政怠惰一路卡關，痛批綠營為了政治算計，寧願每年花上千萬讓空屋繼續養蚊子。

眷村示意圖。（台北市文化局）

國民黨立委羅智強等人提案修正《國軍老舊眷村改建條例》，目的是為慈仁八村的50戶眷戶解套。由於當時時空背景，國防部訂定眷改條例時因定義「老舊眷村年份」而遺漏慈仁八村，導致50戶眷戶無法遷居至為其蓋好的萬隆新舍，原慈仁八村也無法活化作為職務宿舍。

廣告 廣告

王欣儀7日在臉書指出，慈仁八村的問題本來早就能解決，國防部15年前就花了5億元蓋好萬隆新舍準備讓50戶居民搬遷，卻因行政怠惰一路卡關，新房變空屋、老屋成危樓，納稅人與長輩一起受害。她強調這不是疏忽，而是長期擺爛造成的荒謬現實。

她進一步表示,5億元蓋好的住宅空置15年淪為蚊子館，每年還要再花約1200萬元養空屋，15年浪費近2億元公帑。而原址老舊失修，居民卻連基本修繕都被卡。王欣儀說明，這次修法只是讓50戶搬進「早就存在的房子」，沒有重建、沒有新增預算，立法院好不容易修法解套，中央卻選擇拒絕副署。

王欣儀批評，賴政府不但不處理問題，還刻意誤導社會聲稱會牽動全國國宅重建經費，與事實完全不符。她痛批民進黨為了政治算計，寧可讓5億元資產繼續荒廢，寧可年年燒納稅錢，也不願讓50戶長輩有個安全的家，這不只是治理失能，而是對人民的不負責任。

行政院長卓榮泰。（中天新聞）

延伸閱讀

《世紀血案》未獲授權拍攝惹議！陳水扁喊「拒看」：看他多會拍

《世紀血案》劇組道歉了！認未獲林義雄授權拍攝：絕無不敬之意

楊小黎為演出《世紀血案》道歉 PO千字文：若知當事人未授權會拒演