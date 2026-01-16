眷改條例修正案三讀通過 綠批特權弊案 藍嗆執政黨擺爛

立法院16日院會審議「國軍老舊眷村改建條例」第3條修正案，最後在表決階段在藍白多數下以同意59票對不同意49票通過，並直接逕付三讀程序通過修法。（本報資料照片）

立法院16日院會審議「國軍老舊眷村改建條例」第3條修正案，是為替台北市老舊軍眷慈仁八村的眷戶解套，得以遷出並讓原慈仁八村改為職務宿舍。民進黨團幹事長鍾佳濱質疑，行政訴訟已確定慈仁八村不是眷村，這不是救濟案，是特權案、弊案。國民黨團書記長羅智強則反批「民進黨窮到只剩下說謊」，強調慈仁八村是當初因國防部疏失被丟包的眷村，「執政黨擺爛，在野黨來做」。最後全案經表決後三讀通過。

羅智強與同黨立委許宇甄共同提案修正眷改條例第三條，因現行「國軍老舊眷村」之定義，係本法於民國 85 年制定時所規範，然距當時立法已過去20多年，如今實際之老舊眷村顯然與當年有別，因此有必要修法放寬現行關於老舊眷村之定義。

廣泛討論階段，鍾佳濱表示，大法官曾解釋國家有限資源分配不能只照顧特定族群，且因眷改條例，眷改基金至今已經有上千億虧損。至於修法後解套的慈仁八村，早在民國104年就被行政法庭認定「不是眷村」，因此國民黨團的提案「不是救濟案，是特權案是弊案」，修法後只會讓更多眷舍都依法來要求國家替其修建，實則破壞居住正義。

羅智強則反批「民進黨就是造謠黨，窮到只剩下說謊」，國防部已經在打臉民進黨，這次修正眷改條例只適用慈仁八村這50戶居民，且是遷移不是改建，根本不會多花到國庫任何1毛錢。當時協商時民進黨委員都說國防部疏失，不應該讓眷戶來背，要解決歷史共業問題；結果最後一次由立法院長韓國瑜召集協商時，民進黨團總召柯建銘直接翻供，稱「我們沒有要解決問題」。

羅智強直言，這又是一樁「執政黨擺爛、在野黨來做」的案子，本來要作為慈仁八眷戶遷居的萬隆新社，15年前就蓋好卻養蚊子至今，每年還得花1200萬預算管理，執政黨卻對虧空國庫、擺爛不在乎，且以數度被審計部修正，修法後慈仁八村整修為職務宿舍也是活化資產。

民眾黨立委陳昭姿表示，修法是在解決歷史共業，是解決政府、國防部疏失的歷史共業，回應現行法制。新的萬隆新社閒置至今15年，被審計部糾正，是政府自己的疏失讓眷戶被丟包，修法是在幫政府解套，法律需要因為時代和實際需求來改變，修法絕對不是擴張到全部眷村，因此民眾黨團支持國民黨團與羅智強的提案。

最後在表決階段，在藍白多數下以同意59票對不同意49票通過修法。

