眷改條例修正案卓揆不副署 羅智強批不解決問題還製造問題

立法院上個會期三讀通過修正「國軍老舊眷村改建條例」，將法規遺落的慈仁八村50戶眷戶納入規範。不過行政院長卓榮泰6日宣布，眷改條例的修正明顯違反平等原則，因此決定不副署。提案修法的國民黨立委羅智強表示，民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲，製造更大的問題。

藍委羅智強等人日前提案修正「國軍老舊眷村改建條例」，目的是為慈仁八村的50戶眷戶解套。由於當時時空背景，國防部訂定眷改條例時，因定義「老舊眷村年份」而丟包了慈仁八村，讓50戶眷戶無法遷居至為其蓋好的萬隆新舍，原慈仁八村也無法活化作為職務宿舍。

立法院會於1月16日表決三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條條文，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要，讓慈仁八村得以解套。

不過針對修正案，卓榮泰6日出席活動時表示，立法院這次針對眷改條例的修正，是完全針對一個特定個案所為的修法動作，明顯違反了平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對眷改基金財務也造成負擔，嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計畫，包含編列與提出預算的專屬權。為了捍衛憲法的平等原則與權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正，「這是一個重大的決定」。

羅智強6日表示，行政院不覆議也不副署眷改條例，就是民進黨執政自己解決不了問題，還不准別人解決問題，更違法毀憲、製造更大的問題。行政院濫權、架空民意機關，寫下民主倒退惡例，打擊的不只是在野黨，更是全體公民社會的權利，他會持續為民爭取，堅守職責決不退縮。

羅智強表示，「眷改條例」這次修法連國防部都說了，只有慈仁八村的50戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是過去國防部疏失造成的，除了修法並無其他解方，更何況修法後還能達到填平財務黑洞、活用資產、挹注國庫等多贏，但行政院寧願違法「不副署」，也要讓眷戶被不公對待、讓5億興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花1200萬元公帑維護。

羅智強批評，行政院現在連依照憲法提覆議都不做，逕自就以違反法理的「不副署」或「不執行」，來拒絕立法院三讀通過的法律，這是演都不演，成為毀憲違法的權力怪獸。民進黨政府可能沾沾自喜覺得成功繞開法律、「贏了」國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，這些大家都看在眼裡，濫權的政府最後絕對會受到民意反彈。

