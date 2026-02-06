眷改條例修正案違反平等原則 卓榮泰決定不副署

立法院會上月三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文，放寬老舊眷村定義的年份，該案咨文已送抵總統府與行政院。行政院長卓榮泰今（6）天宣布，立法院這次眷改條例的修正明顯違反平等原則，為捍衛憲法平等原則與權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不副署這次眷改條例的修正案，強調是一個重大決定。而這也是卓榮泰繼《財政收支劃分法》以來，第二次不副署。

為更全面照顧與改善眷戶，國民黨立委羅智強提出「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正草案」，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅且有改建的必要，全案於1月16日經表決三讀修正通過。

廣告 廣告

卓榮泰今天出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮前接受媒體提問，針對是否不副署眷改條例，卓榮泰表示，立法院這次針對眷改條例的修正，是完全針對一個特定個案所為的修法動作，明顯違反了平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對眷改基金財務也造成負擔，嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計劃，包含編列與提出預算的專屬權。

卓榮泰強調，為了捍衛憲法的平等原則與權利分立原則，他本人基於憲法賦予行政院長的副署權，決定不予副署這次眷改條例的修正，「這是一個重大的決定」。

行政院發言人李慧芝補充，眷改條例修法只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」；且修法結果將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，明顯違反憲法平等原則。

【看原文連結】