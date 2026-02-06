眷改條例修正涉圖利掏空國庫 卓榮泰證實「不副署」

〔記者鍾麗華／台北報導〕本報昨晚獨家報導眷改條例修正案，政院決定「不副署」，行政院長卓榮泰今(6)日受訪時證實，這是完全針對特定的個案，明顯違反平等的原則，更無視於已確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金的財務造成負擔，基於憲法賦予行政院院長的副署權，他決定不予副署。這也是繼「財劃法」後，行政院「不副署」的第二例。

立法院已在1月28日將三讀咨文送抵行政院，10天公布期限今天屆滿。本報昨晚獨家報導眷改條例修正案，政院決定「不副署」。卓榮泰今天上午出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮時，被問到眷改條例是否確定不副署？他指出，立法院針對國軍老舊眷村改建條例的修正，完全針對一個特定的個案，所為的一個修法動作。

卓榮泰續指，這明顯違反平等的原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金的財務造成負擔。嚴重侵犯行政院依照憲法形成的施政計畫，且編列與提出預算的專屬權力。

卓榮泰強調，為了捍衛憲法的平等原則與權力分立原則，他基於憲法賦予行政院院長的副署權，決定這次的老舊眷村改建條例的修正，不予副署，這是一個重大的決定。

國民黨立委羅智強等人所提「國軍老舊眷村改建條例第3條條文修正案」，將老舊眷村定義時限從「民國69年」大幅放寬至「民國85年」，並新增「且有改建之必要」條款。羅雖指稱該修法只影響「慈仁八村」，但此案大幅放寬年限，恐衍生當年依法改建新建完成的眷舍，都可能要求援引，引發圖利爭議。

民團「經民連」曾點名，包括提案人羅智強選區內的成功國宅、大安國宅等位於黃金地段的「豪宅」，均符合年份定義。若管委會引用新法要求國家出資修繕或改建，潛在經費恐高達2000億元，痛批是「拿納稅人的錢讓千萬富翁變億萬富翁」。

