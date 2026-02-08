眷改條例修法不副署 藍議員曝慈仁八村慘況：連修繕都被卡

行政院長卓榮泰。（行政院提供／王千豪台北傳真）

立法院上個會期三讀通過修正「國軍老舊眷村改建條例」，將法規遺落的北市慈仁八村50戶眷戶納入規範。不過行政院長卓榮泰6日宣布，眷改條例的修正明顯違反平等原則，因此決定不副署。國民黨北市議員王欣儀表示，國防部早就蓋好「萬隆新舍」，準備讓居民搬遷，卻因行政怠惰一路卡關，痛批綠營為了政治算計，寧願每年花上千萬讓空屋繼續養蚊子。

藍委羅智強等人提案修正「國軍老舊眷村改建條例」，目的是為慈仁八村的50戶眷戶解套。由於當時時空背景，國防部訂定眷改條例時，因定義「老舊眷村年份」而丟包了慈仁八村，讓50戶眷戶無法遷居至為其蓋好的萬隆新舍，原慈仁八村也無法活化作為職務宿舍。

王欣儀7日在臉書表示，慈仁八村的問題，本來早就能解決，國防部15年前就花了5億元蓋好萬隆新舍，準備讓50戶居民搬遷，卻因行政怠惰一路卡關，新房變空屋、老屋成危樓，納稅人與長輩一起受害。

「這不是疏忽，是長期擺爛造成的荒謬現實。」她指出，5億元蓋好的住宅空置15年，淪為蚊子館，每年還要再花約1200萬元養空屋，15年浪費近2億元公帑。而原址老舊失修，居民卻連基本修繕都被卡，這次修法只是讓50戶搬進「早就存在的房子」，沒有重建、沒有新增預算，立法院好不容易修法解套，中央卻選擇拒絕副署。

王欣儀批評，賴政府不但不處理問題，還刻意誤導社會，聲稱會牽動全國國宅重建經費，「與事實完全不符」。為了政治算計，寧可讓5億元資產繼續荒廢，寧可年年燒納稅錢，也不願讓50戶長輩有個安全的家，這不只是治理失能，而是對人民的不負責任

