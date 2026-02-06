眷改條例修法「不副署」 行政院：典型「個案」立法

台北市 / 綜合報導

立法院日前三讀通過，由國民黨立委羅智強提出的「眷改條例」修正案，要解決軍眷住宅「慈仁八村」，共50戶眷戶的遷移問題，但行政院長卓榮泰表示，由於修法已經違反平等原則，因此決定不予副署，帶您了解這起修法爭議。

座落台北市大安區「富陽街底」，軍眷住宅「慈仁八村」，周邊房屋密集附近中古公寓，每坪平均超過70萬，地點緊鄰捷運站，還有自然生態公園環境清幽，只不過慈仁八村因為「眷改條例」，躍上新聞版面，癥結點在於，「慈仁八村」在1989年落成，而在1996年「眷改條例」便施行，納入當時屋齡僅7年的「慈仁八村」，經過國防部內部調查處分，接著司法審判認定不符合適用範圍，國民黨立委羅智強提案修改「眷村條例」，刪除現行條文在民國69年12月以前，興建完成軍眷住宅的定義，改為「公布施行前」且有改建必要，在今年1月三讀通過。

立委(國)羅智強(1/16)說：「今天眷改條例，當時適用的「慈仁八村」，就是因為國防部疏失被丟包的最後一個眷村啦。」為50戶眷戶爭取權益，更指出是國防部的疏失，而政府在15年前花了5億興建「萬隆新社」，要遷移包含「慈仁八村」等共27個眷村，如今卻陷入僵局，其實現址房舍眷戶沒有產權只有居住權，只不過行政院認為，「眷改條例」修法，完全針對特定個案，將對財務造成嚴重負擔，加上此個案早已經過司法判決敗訴確定。

行政院長卓榮泰說：「為了捍衛憲法的平等原則跟權力分立原則，老舊眷村改建條例的修正，我決定不予副署。」立院民眾黨團總召陳清龍說：「卓榮泰不循正常的程序來提出覆議，這不是獨裁什麼叫做獨裁。」針對行政院質疑，恐怕引發圖利問題，民眾黨團也抨擊，行政院毀棄權力分立原則架空國會，「眷改條例」陷入拉鋸。

