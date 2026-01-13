眷改條例修法 羅智強批民團造謠 經民連：圖利特定對象

經民連今日下午再回應，強調提案文字僅記載「本條例所稱國軍老舊眷村，係指本條例公布施行前興建完成之軍眷住宅」，並無限縮僅適用於慈仁八村之任何文字或口頭說明。(經民連提供)

國民黨立委羅智強等人推動「國軍老舊眷村改建條例」修正案，遭經民連批評羅智強等藍委，修法是在替台北市精華地段的國宅「免費重建」，羅智強反批經民連造謠；對此經民連今日下午再回應，強調提案文字僅記載「本條例所稱國軍老舊眷村，係指本條例公布施行前興建完成之軍眷住宅」，並無限縮僅適用於慈仁八村之任何文字或口頭說明。

經民連今日先舉辦記者會，痛批羅智強等人草案，讓全體納稅人出錢，幫「大安森林公園第一排－大安國宅」等都市精華區屋主，免費翻新、重建房屋，圖利特定人從千萬富翁變成億萬富翁。

經民連智庫召集人賴中強指出：羅智強及許宇甄提案的《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》，今早協商後，13日或16日院會非常可能強制表決通過，而羅智強要把適用範圍改成「本條例(1996年2月5日)公布施行前」興建完成，也就是擴大適用於1981年到1996年2月5日興建完成之軍眷住宅。

他指出，1981年到1995年這15年間，已是國家大幅推動興建現代化國民住宅以及開始推動舊眷村改建的時期，這段時間國家所興建的軍眷住宅，幾乎都是結構堅強的現代大樓，甚至許多位於都市精華地帶，例如成功國宅與大安國宅都是電梯大樓，且以大安國宅為例，原本就是大安新村、建南新村、建國新村、富台一村、電聲二村等眷村改建在1984年完工，以房仲網站可見大安國宅待售物件，建物33坪、三房兩廳、售價高達約4000萬元，雖然屋齡42年是可考慮都更，但都更是住戶的事。

他強調，政府早在《都市更新條例》與《都市危險及老舊建築物加速重建條例》設下各種獎勵優惠，何必由國家出錢，適用《國軍老舊眷村改建條例》幫這些千萬富翁蓋豪宅？「相對於各地危老建築，大安國宅其實排不上老舊」，更何況這些軍眷集合住宅早已開放買賣多年，可能已多次轉手，羅智強眷改2.0的對象，經多年轉手買賣後，如今恐怕也不能稱為「眷村」，如何可以適用原條例？

針對羅智強痛批經民連造謠，經民連再反駁，羅智強所提《國軍老舊眷村改建條例第三條條文修正草案》，與藍白其他立委共六個提案於本屆立法院第一會期交付外交及國防委員會審查，僅於2024年6月26日召開乙次審查會，且該次審查會提案文字亦僅記載「本條例所稱國軍老舊眷村，係指本條例公布施行前興建完成之軍眷住宅」，並無限縮僅適用於慈仁八村之任何文字或口頭說明。

經民連質疑，本案在2025年12月2日由藍營提案，將6草案中的羅智強提案單獨抽出逕付院會二讀，為避免將來法律通過後適用範圍之不同解讀，如中國民黨主張僅適用於慈仁八村此一個案，則應有限縮適用之明文列載於法條，否則尚難僅憑朝野協商過程中，羅智強之片面說詞，奢求杜絕將來可能之所有爭議，若羅智強聯合藍白黨人要以如此草率之程序，完成本項重大爭議立法，還有什麼立場，批評來自公民社會的質疑？

