眷改條例卓榮泰不副署 府：總統函達五院院長
卓榮泰：捍衛憲法權力分立原則
為解決台北市慈仁八村50戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條。行政院今天（6日）表示，由於修法只適用在某眷村，且無視個案司法敗訴確定、悖離個案立法禁止原則，將增加老舊眷村改建基金財務的負擔，也明顯違反憲法平等原則，因此行政院長卓榮泰決定不副署。
總統府發言人郭雅慧晚間表示，公文送行政院後，經行政院長卓榮泰加註意見，為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，基於行政院院長副署權，決定不予副署。總統同時函達五院院長。
郭雅慧今天晚間發布新聞稿說明，公文送行政院後，卓榮泰加註意見為「立法院本次修正之國軍老舊眷村改建條例，係針對特定個案所為之立法。其明顯違反平等原則，增加老舊眷村改建基金財務負擔，更侵害本院依憲法形成施政計畫及編製並提出預算之專屬權。為捍衛憲法平等原則及權力分立原則，本人決定基於憲法賦予行政院院長之副署權，就本次修正條文不予副署。」
郭雅慧補充，立法院在今年1月16日三讀通過修正《國軍老舊眷村改建條例》，1月28日咨請總統公布。
卓榮泰今天上午出席「中小微企業多元振興發展計畫成果發表會」開幕典禮，會前接受媒體訪問表示，立法院這次針對國軍老舊村改建條例的修正，是完全針對特定個案的修法動作，明顯違反平等原則，更無視於已經確定的司法判決，同時對老舊眷村改建基金財務造成負擔，嚴重侵犯行政院依照憲法形成施政計畫且編列與提出預算的專屬權。
卓榮泰說，為了捍衛憲法的平等原則與權力分立原則，「本人也基於憲法賦予行政院長的副署權，所以我決定對老舊眷村改建條例的修正不予副署，這是一個重大的決定」。
立法院1月三讀修訂的《國軍老舊眷村改建條例》，刪除現行國軍老舊眷村為民國69年12月31日以前興建完成軍眷住宅的定義，改為眷改條例公布施行前興建完成的軍眷住宅，且有改建必要，被視為解決慈仁八村50戶住戶遷移事宜。
行政院發言人李慧芝今天表示，眷改條例修法，實際上只適用在某眷村，是典型針對特定案件所進行的個案立法，不僅無視個案早已經過司法判決敗訴確定，更悖離司法院釋字第793號解釋所示的「個案立法禁止原則」，且修法結果，將增加老舊眷村改建基金財務負擔，使國家福利資源無法公平分配，也明顯違反憲法平等原則。
李慧芝說，立法院此次修法，更侵害行政院依憲法形成施政計畫，以及編制並提出預算的專屬權，因此卓榮泰基於憲法賦予行政院長的副署權，決定就此次修正條文不予副署，藉以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。
行政院過去面對立法院三讀通過的法案，若有違法違憲疑慮、或認為窒礙難行時，多以覆議、聲請釋憲與暫時處分等方式，尋求救濟，卓榮泰在去年12月首度針對財劃法修正條文祭出「不副署」手段，並獲總統賴清德支持。
