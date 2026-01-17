眷改條例放寬適用範圍引爭議 黃智賢：恐踩公平正義紅線

國民黨團書記長羅智強。 圖：黃建豪／攝（資料照）

[Newtalk新聞] 立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》第3條，將適用範圍由原本1980年以前完工的軍眷住宅，擴大至1996年2月5日前完工，且「有改建或遷移必要者」皆可適用。修法通過後，引發外界對公平性與財政影響的高度關注。

對此，名嘴黃智賢在臉書發文質疑，原本具有歷史補償性質的眷改條例，恐因修法而變質為「特權條例」。她指出，修法版本由國民黨立委羅智強提出，儘管外界對適用範圍大幅擴張表達疑慮，但仍在立法院席次優勢下快速三讀通過，引發社會爭議。

國民黨立委羅智強表示，修法主因在於慈仁八村於1989年完工，因不符原條例規定，長期無法適用眷改條例，導致約50戶住戶權益受影響。不過反對者認為，修法後可能涵蓋全台約78個社區、逾3萬戶眷宅，恐大幅增加政府財政負擔，甚至形成「劫貧濟富」的結果。

黃智賢進一步指出，條例一旦生效，理論上符合定義的眷宅皆可提出改建申請，即使行政機關擁有審核權，仍可能在政治壓力下放行。她也質疑，法條並未明確排除已經完成一次公費改建、且產權完全私有化的社區，恐出現重複補貼、再次由政府出資改建私人住宅的情形。

黃智賢強調，全台老舊住宅眾多，一般民眾需自行負擔都更成本，但修法卻可能讓特定族群再度享有公費改建，已觸及公平正義底線。她呼籲，若未明文排除重複補貼與已私有化住宅，相關修法恐成為財政地雷，也將引發更大社會爭議。

