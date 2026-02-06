眷改條例 卓揆:不副署

立法院會日前三讀修正通過國軍老舊眷村改建條例第3條。行政院長卓榮泰（前中）6日受訪表示，針對特定個案的修法動作，明顯違反平等原則，更無視於已經確定的司法判決，為捍衛憲法平等原則與權力分立原則，他決定不予副署。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

為解決台北市慈仁八村五十戶住戶遷移事宜，立法院會日前三讀修正通過《國軍老舊眷村改建條例》，行政院長卓榮泰六日決定不副署。提案人國民黨立委羅智強回轟，歷史共業是過去國防部疏失所造成，民進黨竟然窮到只剩下謊言和霸道。

羅智強日前提出《眷改條例》修正草案，刪除現行老舊眷村為民國六十九年十二月三十一年日前興建完成的定義，放寬至《眷改條例》公布施行前興建完成且有改建必要的軍眷住宅。立院一月十六日三讀修訂通過，一月二十八日咨請總統公布。

卓榮泰表示，本案是典型的個案立法，基於憲法賦予行政院長之副署權，決定就本次修正條文不予副署，以捍衛憲法平等原則及權力分立原則。總統賴清德同時函達五院院長。

羅智強表示，國防部曾表示這次《眷改條例》修正只有慈仁八村的五十戶眷戶受到影響，且這個歷史共業是國防部疏失所造成；但政院寧願違法不副署，也要讓眷戶被不公對待、讓五億元興建的新眷舍持續閒置、繼續每年花一千二百萬元公帑維護。

羅智強痛批，政院自己擺爛不解決問題，當在野黨民代幫民眾修法解決；政院連依照憲法提覆議都不做，逕自以違反法理的不副署或不執行拒絕立法院三讀通過法律，成為毀憲違法的權力怪獸。

羅智強強調，民進黨政府可能沾沾自喜，覺得自己成功繞開法律，「贏了」國會多數，但踐踏的是權力分立與全民託付給國會的民主法治精神，濫權政府最後絕對會受到民意反彈。