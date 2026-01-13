「眷改條例」適用範圍無共識 朝野協商破局將交院會表決
立法院今天(13日)針對《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案進行朝野協商，針對國軍老舊眷村改建適用範圍，朝野意見分歧，最終未能達成共識，立法院長韓國瑜裁示將交由院會表決處理。
國軍眷村過去因結構老舊、公共設施不足，存在居住安全問題。政府推動眷村改建政策，規定1980年以前由眷改基金興建的眷村可適用眷改條例。國民黨立委羅智強及許宇甄提案，將眷改條例適用範圍放寬至1996年前，引發議論。立法院長韓國瑜今日針對《國軍老舊眷村改建條例》第3條條文修正草案召集朝野協商，朝野對於眷村改建條例適用範圍意見分歧。
國民黨立委羅智強表示，本次修法僅適用台北市大安區慈仁八村「遷移而非改建」的個案，目的在於解決國防部長期閒置資產與管理成本問題，外界所稱「國宅全面適用」並非事實。他強調，眷村一旦改建為國宅，即不再適用眷改條例，而是回歸現行公寓大廈管理相關法規，主管機關亦為地方政府，與國防部無關。他說：『(原音)成功國宅、大安國宅從眷村改建國宅以後，它還是眷村？還適用眷改條例嗎？它適用的是國民住宅法，而國民住宅法已經廢掉了，所以現在回到一般公寓大廈管理條例，回到一般住宅法，是由地方政府列為主管機關，已經連國防部的關係都沒有了。』
民進黨立委鍾佳濱指出，慈仁八村在1987年完工，卻在1996年被行政院納入「國軍老舊眷村改建計畫」，屋齡僅約7年即被認定為「老舊眷村」，本身即違反眷改條例，遭行政法院判決敗訴。他強調，問題不在於是否要解決眷戶居住困境，而是不能提出個案修法，這不僅違背既有司法判決，也涉及社會公平正義，若慈仁八村被認定為老舊建物並獲國家資源改建，勢必引發質疑。他說：『(原音)這樣的一個眷舍你要說它是老舊，那其他大安區其他的屋齡超過40年的全部都跳腳，它(慈仁八村)都老舊了，那我們算什麼？它都可以用國家的錢來幫它改建了，那我們大安區其他屋齡超過40年是不是政府要幫我們免費都更？這是一個社會公平正義的問題。』
國防部則在協商時建議眷改條例維持現行條文，強調慈仁八村在2015年經最高行政法院判決確定不符眷改條例；此外，截至去年11月，眷改基金已累積短缺逾新台幣千億元，若再擴大適用範圍，將進一步加重基金財務負擔，基於法律安定性與政策一致性，不宜修法。
最終在朝野意見分歧，仍無法達成共識下，韓國瑜裁示交付院會表決處理。
