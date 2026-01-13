眷改2.0變豪宅補助？經民連轟藍委修法「劫貧濟富」：全民買單2千億

經民連今日召開記者會，痛批國民黨立委羅智強、許宇甄提出的《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正草案，是劫富濟貧的「錢坑法案」。 圖：經民連提供

[Newtalk新聞] 國民黨立委羅智強、許宇甄所提《國軍老舊眷村改建條例》第三條修正草案，遭疑劫富濟貧，引發爭論。今（13）日立法院長韓國瑜召集朝野協商。對此，台灣經濟民主連合於協商前召開記者會，痛批該提案是「錢坑法案」，將讓全體納稅人出錢，替都市精華地段的國宅屋主免費翻新、重建住宅。

經民連指出，依內政部營建署《國民住宅資料彙編（2004年版）》分析，若依羅智強版本擴大適用眷改條例，納入1981年至1996年2月5日完工、標註為「眷村改建」的軍眷集合住宅，全台共計78個社區、38141戶；若由政府全額出資改建，推估總經費將超過2,000億元。

經民連智庫召集人賴中強表示，原條例所稱「老舊眷村」，係指1969年以前興建、具有特定歷史背景的軍眷住宅；羅智強卻主張將適用範圍放寬至1996年條例公布前完工者，等同把早已是電梯大樓、結構良好的現代化國宅納入。

賴中強直指，1981年至1995年間正是國家大幅推動現代化國宅、並啟動眷村改建的時期，像成功國宅、大安國宅等皆位於台北市精華地段，「早就不是竹籬笆年代的老眷村」。若適用眷改條例，形同由納稅人替「大安森林公園第一排」的屋主重建豪宅，讓原本市值數千萬的資產再度暴增，嚴重違背居住正義。

經民連以大安國宅為例指出，該案1984年完工，目前房仲網站顯示，33坪三房物件開價約4,000萬元。即便屋齡已逾40年，是否都更也應由住戶自行依《都市更新條例》或《危老條例》處理，政府早已提供相關獎勵，無須再動用《國軍老舊眷村改建條例》。若由國家出資重建，一坪換一坪計算，新屋價格上看7,000萬元，「等於每戶發三張千萬頭獎」。

經民連智庫研究員黃亭偉補充，符合草案條件的國宅共有79個社區、39264戶，扣除已完成都更的正義新村後，仍有38141戶，總建坪約105萬坪；若以每坪20萬元估算，政府支出高達2,109.6億元。他並強調，依《財政紀律法》，立委提案若大幅增加歲出，應先具體說明財源，本案卻完全付之闕如。

經民連研究員林芯羽提到，該修法案已自委員會抽出逕付二讀，除少數未參與表決者外，藍白共59名立委投票支持，並於今日進行黨團協商，不排除本週五三讀通過。她整理資料顯示，羅智強選區大安區即有8處國宅、4519戶，佔受影響戶數逾一成，是全台比例最高的行政區。

林芯羽痛批，國民黨口口聲聲談居住正義，卻要全民替蛋黃區國宅屋主買單，無視仍在等待租金補貼的年輕世代與全台危老建築的迫切需求。經民連重申，若國家介入改建，新增容積應全數收歸國有、作為只租不售的社會住宅，否則就是赤裸裸的不公不義。

