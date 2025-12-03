眷服工作年終研討會 史順文勉竭誠服務官兵、眷屬

（軍聞社記者吳柏融臺北3日電）

國防部政治作戰局3日辦理民國114年「軍眷服務工作年終策進研討會」，由政戰局長史中將主持，期勉與會人員秉持熱忱、落實紀律，為官兵與眷屬提供更全面的支持與服務。

研討會上午於博愛營區舉行，史局長首先頒獎表揚年度績優眷服幹部，肯定同仁在工作上的傑出表現，並代表顧部長向全體眷服夥伴長期努力、默默奉獻，表示感謝與嘉勉。

史局長表示，眷村改建工作歷時多年，在前輩與眷服同仁共同努力下取得豐碩成果，現階段已逐步回歸以「軍眷服務」為核心，感謝各單位在過去的努力，讓「軍人安家、軍眷安心」的政策順利推動，期盼能持續以熱情與專業深化服務品質。

針對眷服工作未來推動方向，史局長提出五項勉勵，第一是「竭誠服務官兵及眷屬」，局長指出，面對少子化趨勢，國防部積極配合政府政策，推動非營利幼兒園及職場互助教保中心，截至今年11月已完成30處69班，提供安心托育環境，使軍職父母無後顧之憂投入戰訓本務。同時，眷服單位所管理的教保機構，於教育部112、113學年度績效評鑑皆全數通過，其中連續兩年成績達90分以上者多達21處，顯示同仁努力深獲肯定。

第二要「審慎處理陳情案件」，史局長說，眷村改建牽涉眷戶權益，各單位在處理相關陳情時，應以同理心充分溝通，並落實依法行政，以維護程序正義，避免衍生不必要爭議。

第三為「持恆眷地活化作為」，史局長表示，在不動用公務預算，以及自籌財源原則下，近年加強辦理資產出租、標售等多元活化作為，有效挹注基金，未來仍需滾動檢討、精進，避免土地閒置，提升整體效益。

第四是落實「眷村文化保存發展」，史局長認為，眷村承載多元族群半世紀以來的生活記憶，也是臺灣生命共同體的重要人文資產。國防部已規劃臺北市「中心新村」等13處園區，並配合地方政府指定保存之高雄市「黃埔新村」等31處，透過與地方政府合作經營或代管維護等方式，推動共計44處具文化價值保存的眷村。

第五為「興利除弊、捍衛廉能氣節」，史局長強調，廉能是軍人核心價值，眷服業務繁瑣，執行過程若人員心存貪念，且管理機制未落實，恐衍生重大弊端，他以六軍團李姓上尉違法出租眷地遭撤職並判刑為例，提醒全體同仁務必引以為鑑，並強化監督機制，確保行政透明與廉正。

最後，史局長表示，雖然眷村改建任務逐步接近尾聲，但後續眷地活化、文化保存及各項軍眷服務仍任務繁重，期盼全體眷服幹部持續發揮團隊精神，勇於任事，以專業與熱忱迎接未來挑戰，確保各項任務如期如質完成。

< 政戰局長史中將頒獎表揚年度績優眷服幹部。（軍聞社記者吳柏融攝）