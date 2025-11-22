眷村冷清如孤島 店家苦撐求生

高雄市推動眷村「以住代護」政策逐漸轉向鼓勵產業進駐眷村，但不同地點卻是兩樣情，建業新村在苦撐，鳳山黃埔新村則已經建立口碑，並且擁有穩定客源。（丁治綱攝）

第一批「以住代護」申請者10年前陸續進駐老眷村，當時大多人懷抱理想與文化使命，但有不少住戶指出，只有舉辦大型活動時，眷村才熱鬧，平常如同孤島幾乎沒人，導致許多店家經營不善被迫撤出眷村基地，對此，高市府文化局承諾會盡力協助廠商，同時探索文化保存的可能性。

高市府以住代護最初的構想是讓人住進來、維護老屋，用生活成為保存眷村的方式。不過，隨著政策逐步成形，入住條件改變，進駐者每年須通過文化局的審查與評鑑，加上疫情衝擊以及整體商業環境不盡人意，讓不少早期住客在無力順應變革後，被迫選擇離開。

「除了大型演唱會或路跑活動時才會熱鬧，其他時間幾乎像孤島。」目前仍在建業新村經營的業者表示，老眷村平日、假日人潮落差極大，平日幾乎沒人來，只能靠假日撐場，人潮長期稀薄，許多店家都是咬牙苦撐，「原以為入住眷村老宅是一場文化夢，沒想到變成一場耐力賽」，希望未來新台17線通車後能帶來人流與生機。

不過，也有進駐鳳山黃埔新村的業者認為，當地實施「以住代護」已非常成熟，並擁有穩定客源，不少店家成功商轉，經營環境也相當穩定，比起在一般市面租屋輕鬆得多，且容易建立品牌與口碑，未來就算租金調漲，也會持續簽約經營。

高雄市文化局表示，市府會盡力協助廠商行銷，並推出眷村文化節等活動，也常邀請網紅與KOL來推廣高雄的眷村文化與商圈，「以住代護」策略目前雖有不足，但仍是台灣目前最具潛力的文化保存模式，未來會持續嘗試各種可能性。