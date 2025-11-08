眷村嘉年華岡山場壓軸登場 陳其邁宣布 打造地標型文創聚落
[Newtalk新聞] 自10月25日開始為期三周的「2025高雄眷村嘉年華」活動已累積近七萬人潮，壓軸場今(8)日在岡山樂群村登場，高雄市長陳其邁出席開幕式，與中央及地方民意代表與在地團體，一同將竹簍的黃豆倒入製作豆瓣醬的大醬缸中，象徵政府民代與在地眷村夥伴，一同為岡山注入希望與力量，期待岡山另一階段新航程即將起飛。
陳其邁表示，岡山是北高雄的重要市鎮，相關建設持續推動，眷村的修復更是不曾停歇；在搶先參觀甫修復完成的樂群村4號時，大讚環境優美，並同時宣示市府也持續向中央爭取8.5億元的經費進行全面修復，明年底醒村將全面完工開放，打造醒村及樂群村成為岡山地標型文創聚落指日可待。
陳其邁同時感謝在地立委已爭取超過3億的岡山眷村修復經費，並持續推動地方建設進行，目前岡山運動中心落成、捷運紅線往北延線經路竹至台南高鐵、岡山文化中心翻修廣場鋪面以及國際級設計的岡山新行政中心工程將於明年動工，共同推動岡山邁向文化與生活品質的全新高度。
高雄市政府文化局表示，樂群4號於今年修復並進駐商家，是岡山眷村再生新力的重要里程碑。這次於村內設計了樂群4號修復特展，讓民眾近距離看到每磚瓦所堆砌、重組的時光記憶，感受到老眷舍所承載的歲月記憶是如何再次修復重現；修復完畢的4號眷舍中則有AR互動展和故事展呈現了眷村歷史成像與風景，像是在虛實之間穿梭過去與現在，喚起人們心中的眷念思情。
今年的樂群市集，更是呼應岡山地區長久以來的「趕集文化」，聚集四面八方而來的攤商來到村內，打造出「村裡趕集日」的舊時意象，直觀感受專屬岡山樂群村的生活節奏，讓現場的民眾朋友得到多層次的眷村體驗。
此外，多場講座邀請職人、學者一起來談論眷村文化在生活裡的延伸跟傳承，還有藝術家與青年團隊在現場空地上，以地景藝術創作與老眷舍再利用的方式，邀請現場民眾也加入創作，展開不同火花的眷村對話。以及眷村美食路跑和手作工作坊，都湧入大量人潮共襄盛舉，有吃有喝有扭蛋抽獎，透過答對學習單內容獲得機會帶走好禮，讓民眾直呼過癮的同時，也走進眷村，參與在屬於眷村的日常跟脈動中。
岡山眷村是台灣空軍及岡山在地歷史重要的文化保留，市府積極建設大岡山地區的城市發展，致力將岡山的文化、經濟及科技產業一併帶動。2025高雄眷村嘉年華「眷村‧新的進行式」更是串連了高雄陸海空三軍的全新展開，從建業新村緯六路拓寬道路完工、黃埔新村進駐新商家、樂群4號的修復及明年底即將完工開放的醒村，高雄眷村齊步向前，各自走出每一眷村的興盛風采，以後將有更多眷村活化，從建築修復到在地連結，維護歷史也是加強文化地景的核心，讓眷村的故事繼續延續。
