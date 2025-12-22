眷村文化發展成果 前國民黨副主席陳鎮湘：護憲保台堅守核心價值

cnews204251222a02

CNEWS匯流新聞網記者謝東明／台北報導

台中市眷村文化發展協會，在台中市崇德路新天地餐廳，舉行第1屆第2次會員大會，同時分享成立了295天的工作成果。現場氣氛熱烈，中華眷村文化發展總會顧問委員會榮譽主委，也是前國民黨副主席的陳鎮湘公開呼籲，擁護憲法，反對台獨，才能真正保護台灣。

台中市眷村文化發展協會表示，會員大會不僅是協會成立295天的工作成果分享，也因為立法院副院長江啟臣、立委楊瓊櫻、前中國國民黨副主席陳鎮湘等多位政界與軍警界重量級人士出席，讓發掘與傳承眷村文化的呼籲，更加擲地有聲。而因入院檢查身體，而不克出席的中華眷村文化發展總會理事長趙怡，也請到場的總會理事楊慶永，代為轉達祝賀之意。

台中市眷村文化發展協會理事長徐家輝表示，協會成立295天以來，全體會員時刻同心協力，秉持「發掘、傳承、發揚」的宗旨，致力於推廣眷村文化。他強調，身為「眷二代」，背負著承先啟後、繼往開來的使命與責任。

陳鎮湘致辭也表示，肯定理事長徐家輝的卓越領導，讓台中市眷村文化發展協會運作有聲有色，也對現場台中市大雅區忠義村忠義社區發展協會理事長劉中平，收藏百餘件眷村老文物的用心深表感動。

陳鎮湘指出，眷村文化是中華文化不可分割的一部分。在變動的局勢中，應堅守「弘揚中華文化、捍衛中華民國、捍衛憲法、反對台獨」的核心價值。他也直言，當前所謂「抗中保台」的口號，若抗拒的是中華民國、中華民族與中華文化，則只會造成兩岸敵對與分裂。

陳鎮湘強調，「抗中只有害台、毀台」。直言，唯有「護憲」才能真正保台。更呼籲眷村夥伴凝聚向心力，將力量集中以發揮戰鬥力，迎接未來2026及2028年的挑戰。

立法院副院長江啟臣與陳鎮湘2人，現場也展現了非常親切的互動。江啟臣除表達了對陳鎮湘的敬重，稱呼他是「從小看到大的長輩」。陳鎮湘也以「老戰友」稱呼江啟臣。稱讚他在立法院是最有戰力的委員。

有意爭取國民黨提名，問鼎台中市長的立委楊瓊櫻，則痛批行政院竟然不副署立法院三讀通過的法案，讓民主法治蕩然無存。而現場氣氛也在現場人員爭相找江啟臣與楊瓊櫻等合影中達到高潮。主持人也多次帶領高喊「當選」口號，展現出對2人更上一層樓的期許。

理事長徐家輝則期勉，未來為發揚眷村文化，與所有人共同砥礪前行。同時，大會也舉辦寒冬送暖活動，由國軍軍眷住宅公用合作社理事會主席吳孝育，與國際同濟會葫蘆墩會會長林淑真等，致贈物資給弱勢族群，場面感人。

