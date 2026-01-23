眷村風味臘肉香腸趕工 掛滿整面紅牆年味濃

嘉義縣 / 綜合報導

持續帶您來看，專屬過年的好味道！嘉義在地店家，從民國38年就開始製作湖南風味的臘肉、香腸，每到過年前，訂單滿檔，繁雜的製作工序，全都馬虎不得，製作過程中，幾百斤的臘腸排架吊掛，宛如一面香腸臘肉紅牆，透過我們的鏡頭，來看這壯觀的畫面。

灌好的香腸色澤紅潤，一串又一串，高高吊掛在外，遠遠望去宛如一整面「紅牆」，一旁的五花肉，呈現琥珀色澤，油亮透紅，彷彿正在享受日光浴，想要成為餐桌上，那一口熟悉的美味，背後製作過程，其實一點也不簡單，每一條臘肉，約5公分寬，表面均勻抹上鹽巴，像是先做了一場SPA，接著還得歷經多日醃製、烘乾、煙燻，層層工序，缺一不可。

記者VS.業者說：「這是高粱酒，對高粱酒。」香腸、臘腸，同樣費工，從調味、灌製，到風乾，全都馬虎不得，第三代業者李光昊說：「從1949年，民國38年，然後從大陸過來的時候，就一路做香腸。」嘉義這一家傳承三代的湖南口味臘肉，每到過年前，全員總動員趕工，才能消化湧入的訂單量。

而台南仁德區這一攤，則是主打四川風味，同樣深受消費者喜愛，好味道從上一代一路傳承至今，業者VS.記者說：「我做了將近40年爸爸四川人，備多少斤，差不多一萬多斤吧，兩萬多，香腸臘肉加起來。」除了經典的辣味臘肉，店家還推出，豆腐香腸這項特色產品，吸引不少老饕嘗鮮。

另外台南東區，同樣藏著眷村好味道，業者陳海福說：「沙朗牛肉很好的部位，然後去醃。」臘肉外表油亮發光，飄香超過一甲子，口味始終如一，從未改變，業者陳海福VS.記者說：「爸爸那一代傳過來的，所以已經做多少年了，喔70幾年了。」

不論哪一派臘肉，都有死忠擁護者，業者只能加緊腳步製作，只為讓民眾在農曆年能再次嚐到記憶中的那一味。

