冬天到了眼睛總覺得乾澀，主要是因為降溫後氣候乾燥，甚至開暖氣導致室內濕度下降，最後加速淚液蒸發、眼睛表面無法保濕。執業中醫師林庭竹表示，眼睛乾不再是老年人的專利，四種原因都會造成乾澀，比如長時間看3C、長途開車、整天唸書，過於認真忘記眨眼，最後就會造成眼睛乾澀感。

林庭竹指出，眼睛乾澀伴隨眼睛酸，甚至是刺痛、灼熱、眼發紅、反射性流眼淚，眼屎濃稠、眼睛疲勞、視力模糊，造成生活不小的困擾。有些生活因子可能加重眼乾，比如冬令溫補（麻油雞、雞酒、桂圓茶）；重鹹、醬料（辣油、沙茶）、加工食物（火鍋料、素料）及本身因素。

廣告 廣告

林庭竹醫師進一步指出，本身因素包括年齡增長皮脂腺功能下降、缺乏運動循環差、高壓力免疫力低、三高代謝性疾病（糖尿病）、甲狀腺內分泌失調、心血管疾病、中風等。季節加上生活及體質，全部加總起來都可能出現上火症狀，不只是眼乾，甚至是出現口乾舌燥、便秘、長痘痘、失眠、牙齦腫痛。

眼睛乾澀並不一定是乾眼症，也可能只是季節變化或過敏症狀，但如果休息後眼睛乾澀症狀沒有緩解，應諮詢專業眼科醫師，甚至尋求中醫依照體質予以治療。

傳統中醫認為，眼睛乾澀分為三種類型，倘若是陰血虛型，常見眼乾燥澀滯，眼淚少或是反射性流淚，眼睛疲勞，面色痿黃，指甲色淡，指甲溝紋，失眠多夢，常見男女性更年期、老年性眼乾、內分泌及免疫性疾病。

倘若是肝火上炎型，常見眼睛乾澀灼熱、眼睛血絲、異物感、眼屎多且黃，平時容易生氣、情緒起伏、喜歡吃辣、油膩及加工食物，每日蔬菜及飲水不足者。倘若是脾氣虛型，常見眼睛乾澀、眼睛容易疲勞，平時疲倦、精神不振、食慾差、大便軟，長期熬夜、過食生冷、三餐時間不定。