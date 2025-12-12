眼前的黑不是黑！ 開車上路引擎蓋突吹掀 竟是保養廠闖禍

林先生從保養廠返家的途中，突然間伴隨著一聲巨響，引擎蓋猛然掀起，導致他的視線瞬間一片黑暗，同時擋風玻璃被撞擊而破裂。（圖／民眾提供）

屏東一名車主，將驚險的行車紀錄器PO在網路上，當時他開車到一半，車子引擎蓋突然掀開，眼前瞬間一片黑，甚至擋風玻璃也破裂，碎片砸在身上，事後才發現是保養廠搞的烏龍，當下保養作業完畢後，竟然忘記將引擎蓋蓋回去。

這起事件發生在林先生從保養廠返家的途中。當時他的車子行駛在路上，突然間伴隨著一聲巨響，引擎蓋猛然掀起，導致他的視線瞬間一片黑暗，同時擋風玻璃被撞擊而破裂。林先生表示，事發當下左側有汽車，右側有機車，他稍微偏移車身避開，而左後方的車輛也按喇叭示警。

擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀後，林先生立即將車停在路邊，聯絡拖吊服務。（圖／民眾提供）

擋風玻璃碎裂成蜘蛛網狀後，林先生立即將車停在路邊，聯絡拖吊服務。事後保養廠承擔了全部責任，在一週內完成了擋風玻璃更換及其他板金損壞部分的修復。林先生回憶道，撞擊力道相當大，玻璃碎片噴灑到他身上、褲子和鞋子上，若當時再發生追撞，玻璃碎片可能會直接刺入他的臉部。

對於引擎蓋為何會突然掀起，其他保養廠業者解釋，可能是安全扣受損所致。（圖／民眾提供）

對於引擎蓋為何會突然掀起，其他保養廠業者解釋，可能是安全扣受損所致。他們指出，正常情況下，即使保養廠忘記將引擎蓋蓋好，安全扣也應該能牢牢固定住引擎蓋，防止其在行駛中突然打開。

為避免類似事故，現今許多車輛都配備了「防呆機制」。其他保養廠業者說明，較新型的車輛若引擎蓋未蓋好，會自動亮起警示燈通知駕駛，部分高階車款甚至會阻止駕駛踩油門。儘管新款車多有內建警示系統降低事故風險，但保養廠人員的細心確認仍是確保顧客行車安全的關鍵。

