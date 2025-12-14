眼前貼著「小心墜落」入住旅店停車「卡車梯」嚇壞

有民眾到台中一家旅店住宿，但就在進入停車塔的時候，車子卡在汽車升降機中間。（圖／東森新聞）





有民眾到台中一家旅店住宿，但就在進入停車塔的時候，車子卡在汽車升降機中間，民眾受困了半個小時才終於脫困。

停個車卻被卡在停車場，而且仔細看，車子是卡在升降機中間，這一卡半個小時過去，出不去也進不去，眼前更貼著四個大字小心墜落，讓駕駛超傻眼，發文喊到底是在哈囉。

原本只是要入住台中東區一家旅店，但停車卻遇到驚魂記，駕駛開車進到汽車升降機裡準備搭到B1去，但升降機突然停止，卡在兩層樓之間，半小時後才終於脫困，但當事旅店不願多談，推測是設備感應，自動啟動了安全機制，而都發局則表示升降機已經檢修完成，這回停個車卻受困，幸好沒有發生事故。

更多東森新聞報導

成大碩想進竹科！連拒6封台積電面試邀約後悔了

好市多折扣密碼曝！5類商品「買對時機」年省數萬元

地牛翻身！1:58 花蓮發生規模4.5地震

